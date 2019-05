Brutális videó az M3-asról: menet közben robbant szét a kamion kereke

A szerencsének köszönhető hogy az esetet rögzítő autósnak nem csapódott neki a hatalmas gumidarab, mert a belső sávban előzött.

Szétrobbant egy kamion kerek az M3-as autópálya babapusztai pihenője közelében közlekedő kamionosnak – írja a budapestiautósok.hu. A rosszul is végződhető esetet egy olvasó rögzítette, a felvételen, melyet lassítva is láthatnak, jól látni, hogy milyen hatalmas gumidarab vált le a kamion kerekéről, közvetlen a szétrobbanás után.

A oldal egyik olvasójának beszámolója szerint Gödöllőről haladva, Aszód irányában a babatpusztai pihenő magasságában rögzítette a felvételt. Hozzátette: szerencséjére a törmelékekből nem kapott az autója, így megúszott egy balesetet.