Buta, csavargó golyó visít felénk

Egy tartalékos honvédhadnagy az északi harctérről hozzátartozóinak színesen írja le levelében a harctér téli életét.

EGRI UJSÁG. POLITIKAI NAPILAP. 1915. JANUÁR 2.

Ahol a harminc és feles ágyuk dolgoznak.

Egy tartalékos honvédhadnagy az északi harctérről hozzátartozóinak szinesen irja le levelében a harctér téli életét.

– Először is az időjárásról beszélek. Nappal olyan idő van, mint otthon szeptemberben. Az éjszakák azonban igen hidegek, de ezt is nagyszerüen elviseljük, mert úgy mi, mint a legénység tökéletesen fel vagyunk szerelve téli holmikkal. Napról-napra érkeznek finom bundás mellények, papirmellények, téli alsóruhák, csizmák. Az élelmezés is jó. A konyhakocsi utánunk jön, egészen tüzvonalba. Kapunk sajtot, konyakot, rumot, cakeset, néha még pezsgőt is, sőt a szakács tegnap csokoládé felfujtat is csinált. Otthon ugyan kidobtuk volna, hiszen csak a rizs volt leöntve egy kis csokoládéval, de itt örömünkben vállainkra emeltük a szakácsot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A napokban megkergettük a muszkákat, bevonultunk egy nagyobb városba. Az ottani szeszgyárban hajnalban még ott voltak az oroszok. A padlások, pincék tele voltak orosz katonákkal. Mind vártak bennünket, hogy önként megadják magukat. Beszélik, hogy az élelmezésük igen rossz, kenyeret már tizennégy napja nem kaptak, zsoldot meg több mint egy hónapja. A bevonulásunk előtt való estén óriási mulatozást csaptak. Hiába lőtte őket tüzérségünk, hiába mentünk oda mi, nem mozdultak, részegen kellett őket elhurcolni. Fejünk fölött állandóan orosz és német, valamint a saját repülőgépeink keringenek. Este kigyulladnak várunk fényszórói. Orosz részről is válaszolnak erre. Az ő fényszóróik pedig bennünket keresnek.

– Most egy rongyos parasztviskóban vagyunk. Egy-két óra mulva megyünk előre a rajvonalba. Megkezdődik ujra egy nehéz, fárasztó munka, a tartalék előnyomulása. Igy harcon kívül is történnek azonban váratlan, tragikus veszteségeink. Multkoriban menetelt az ezred messze a tüztől a legnagyobb biztonságban. Hirtelen buta, csavargó golyó sivit felénk. Egy szimpátikus tisztünket találja, aki holtan esik össze. Ezek a veszteségek fájnak a legjobban… – Láttam itt néhány becsapódást a 30 és fél centiméteres ágyuinktól. Egy nagyobbszerü parasztház kényelmesen elfér benne. A légnyomástól a környék házainak összes ablakai bezuzódtak.

TISZAFÜREDI UJSÁG. TÁRSADALMI, KÖZMÜVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 1914. SZEPTEMBER 17.

Lézengő „hadifoglyaink”.

A napilapokban már kifejezést nyert az az óhajtás, hogy nagyszámu hadifoglyainkat kellően foglalkoztassák, s ne tartsák dologtalanságban. Nekünk is van egy néhány veres sipkás „hadifoglyunk.” (Ez a kifejezés ugyan paradocsu, mert hadinak nem mondhatók, hirből ismervén csak a csaták vérrózsás mezejét, ráadásul vasvillával sem lehetne őket Füredről kikergetni!) Míg a mi véreink a harctéren szenvednek, addig ezek államköltségen koptatják a gyalogjárót. Humánus bánásmód mindenesetre megilleti őket, de ezzel nem állana ellentétben, ha községi közmunkát végeztetnének velök.

GYÖNGYÖSI UJSÁG.

TÁRSADALMI HETILAP. 1914. DECZEMBER 27.

Az elesettek családjainak nyugdija.

A katonai kincstár a tényleges, valamint a tartalékos tisztek és legénység hátramaradottjairól gondoskodni fog. Élethossziglan illetve újabb házasságig jár nyugdij annak az özvegynek, kinek férje a harctéren szerzett sebesülésében vagy pedig a hadjárat fáradalmainak következtében halt meg. Őrmester özvegyének 240 korona, szakaszvezető özvegyének 140 korona és közlegény özvegyének 72 korona évente. Ha azonban a férj tűzvonalban esett el, ötven százalékkal nagyobb nyugdij jár az özvegynek. Ezen kívül minden törvényes gyermek után évi 40 korona neveltetési pótlék jár 16 éves koráig, ha azonban tanulmányokat folyatat, a pótlék a nagykorúság eléréséig utalható ki. A nyugdijigények megállapitására egyelőre nem kerül sor, mert a halálozást követő hat hónapon át a családnak a hadbavonultak részére megállapitott és kiutalt segitő összeg jár.

Baka-nóta

Az egri bakák lelkében fogamzott s ajkáról hangzik a következő háborus nóta:

Nem hitted el barna kis lány

Soha, de soha,

Hogy ahol a halált osztják

Elmegyek oda.

Ha majd egyszer szivemen a

Golyó megyen át,

Sirva-riva keresed a szegény

Katonát.

Nem hitted el barna kis lány

Soha, de soha.

A csatába hogy elmegy a

Szegény katona.

De ha most egy bucsucsókot

Tőled kapok én,

Bátran várom halálomat

A harc mezején.

Ajánlóképünk illusztráció Fotó: Shutterstock

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS