Búzából és repcéből is átlagos az idei termés

A sokéves átlagnak megfelelő termést takaríthattak be idén a gazdálkodók.

Befejeződött megyénkben a nyári aratási munka, a gazdálkodók a termés értékesítésén, valamint a tavaszi vetésű növények betakarításának előkészítésén és elhelyezésén dolgoznak. Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatója szerint a nyár elején tapasztalt csapadékos, hűvös időjárás alapján úgy tűnt, elhúzódik a betakarítás, a júniusi tartós hőségnapok azonban behozták a lemaradást, és összecsúszott a különböző növények aratása.

A negyvenötezer hektáron termelt őszi búza minőségben és mennyiségben is jobb értékeket produkált, mint ahogy azt előzetesen várták a termelők. A megyei termésátlag hektáronként öt tonna körül alakul, ez pedig megfelel az utóbbi esztendőkben megszokottnak. A megyei igazgató szerint összességében elmondható, hogy stabil piaca van a megtermelt búzának.

Jó közepes átlaggal zárta a szezont az őszi árpa. Vetésterülete stabilan meghaladta a kilencezer hektárt az utóbbi években, és szinte teljesen kiszorította a tavaszi árpát. A kevesebb kockázattal termeszthető őszi fajtatípusok minősége és hozama biztos piacot biztosít ennek a növénynek, melyet ebben az évben sikergabonának is lehet tekinteni Heves megyében.

Jakab Tamás szerint a kalászosok esetében fontos megemlíteni a szalmahozamot. A szalmát szinte mindenhol bebálázzák, hiszen az utóbbi években számottevő bevételi forrást jelent az ágazatnak, így javítva a gazdaságossági mutatókat.

Az idei évben is az őszi káposztarepce sínylette meg legjobban a hektikus időjárást. Már ősszel is voltak kitárcsázott táblák, melyeket tavasszal újabbak követtek. Megyénkben három tonna lett a hektáronkénti termésátlag, amely önmagában elfogadható érték, s megfelel az utóbbi évek eredményeinek, azonban sok gazdálkodó csak egy tonnát takarított be hektáronként az olajnövényből. Az egyre kockázatosabb termesztés miatt országosan több mint tíz százalékkal csökkent a növény vetésterülete a korábbi évek átlagához képest. A repce minőségével és értékesítési lehetőségeivel nincsenek problémák.

A Füzesabonyi Agrár Zrt.-nél az ősziek közül az árpa átlag feletti hozamot mutatott, hat és fél tonnát takarítottak be hektáronként, tudtuk meg Antal Balázstól, a cég termelési vezetőjétől. A repce három tonna körüli átlagot produkált, ami kissé elmaradt a várakozástól, míg az őszi búza hattonnás, átlagos termést mutatott, ami megfelelt a sokéves tapasztalatnak. A durumbúza négy-négy és fél tonnás eredménnyel zárt, ezt a növényt három éve termesztik Füzesabonyban és elégedettek vele, mert van rá kereslet, főleg külföldön mutatkozik rá igény.

A piacra leginkább a kivárás jellemző, a durumbúzát értékesítették, bár az ár lehetett volna jobb. Az őszi káposztarepce iránt nagyobb még a kereslet, ugyanakkor a búza, árpa piaca még nem mozdult meg, igaz, a kenyérgabona iránt malmok részéről már volt érdeklődés.