Cél, hogy a fiatalok a megyében maradjanak és helyben dolgozzanak

Bőven kínáltak munkalehetőségeket az állásbörzén.

Közel harminc megyei cég több, mint 500 állást kínált az Eszterházy Károly Egyetem mátraaljai campusán. Az egész kicsi cégektől a térség legnagyobb munkáltatójáig képviseltették magukat az állást kínálók, s munkát keresők is szép számmal akadtak. Az idei Enyém a pálya! elnevezésű állásbörzén több százan fordultak meg a campuson így a középiskolás korosztály, az egyetemisták, a pályakezdők, a pályamódosítók, a közfoglalkoztatottak és GYES-en lévő anyukák is bőven válogathattak a cégek kínálatból.

A rendezvény megnyitóján Hiesz György polgármestere azt mondta, történelmi időszakban van a város, mert az új betelepülő cégeknek köszönhetően jelenleg 2000 új munkahely ad lehetőséget arra, hogy helyben maradjanak az álláskeresők. Dr. Bánhidy Péter a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt hangsúlyozta, hogy országosan is speciális helyzetben van Gyöngyös, mert a városban igen sokszínűek a munkalehetőségek és több modern technológiát alkalmazó cég is működik.

Dr. Bujdosó Zoltán az Eszterházy Károly Egyetem gyöngyösi campusának igazgatója úgy vélte, ez a kezdeményezés egybevág azzal – az egyetem által is megfogalmazott misszióval –, hogy a fiatalokat helyben tartsák. – A cél, hogy a helyi és környékbeli gyerekek nálunk tanuljanak tovább és aztán helyben találjanak munkát, majd később itt is telepedjenek le. Kiemelte a gyöngyösi járási hivatal foglalkoztatási osztályának támogatását a rendezvényen, amelyen a kiállítok mellett háttér programokkal is szolgáltak a szervezők.

Volt lehetőség karrier tanácsadásra, önéletrajzírásra és próbainterjúra is.

