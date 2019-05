Célba ért és segített: ma ötven kilométert tekert a fogyatékkal élő lányért Nagy Réka

Célba ért és meglett a kitűzött százezer forint a figyelemfelhívó jótékonysági kerekezéssel. Nagy Réka, az Eszterházy Károly Egyetem PR-és kommunikációs ügyintézője Gyöngyöstől – Egerig kerékpározott, hogy a fogyatékkal élő Dobos Rékát segítse.

Reggel nyolc órakor indult az egyetem mátraaljai campusától Nagy Réka, az intézmény munkatársa, hogy karitatív kerekezésével támogassa a karácsondi Dobos Réka, kerekesszékes sportolót. A táv kezdetén több társa is akadt, a Károly Róbert Campus főigazgatója, dr. Bujdosó Zoltán és a város polgármestere, Hiesz György is csatlakozott a jótékonysági kerekezéshez. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola diákjai pedig futással biztatták Nagy Rékát, aki szabadidejében jótékonysági sportolóként már nem első alkalommal segítette a karácsondi fiatal lányt.

– Két éve egy neuro-rehabilitációs kezelésre és egy speciális ülőpárnára sikerült neki összekerekeznem a pénzt, most az a célom, hogy minél nagyobb összeggel tudjam támogatni Rékát egy új és modern kerekesszék vásárlásában – nyilatkozta lapunknak Nagy Réka.

Elmondta azt is, hogy többen fogadtak örökbe kilométereket az útja során, ezzel is segítve a szükséges hatszáz ezer forintot összegyűjteni.

– A mostani kerekezésem alatt az abasári önkormányzat és két gyöngyösi általános iskola is vásárolt kilométereket, valamint több gyöngyösi képviselő saját költségvetéséből ajánlott fel pénzt erre a célra. Boldog vagyok, hogy sikerült a kitűzött cél, vagyis a száz ezer forintot összegyűjtenem és hogy beértem az egri campushoz. A kerekezés rendben zajlott, ugyan a táv elején a szembe szél nehezítette az utat,de még az időjárás is kegyes volt, mert nem esett – mesélte el Nagy Réka.

Dobos Réka is figyelemmel kísérte támogatóját. Nagyon hálás a segítségért, mert bár részmunkaidőben képes dolgozni, a családnak még így is komoly kihívás lenne előteremteni a székre a pénzt. – A jelenlegi székemet is használtan vettük és most már szükségessé vált egy új, amely teljesen egyedi lesz, könnyebben kezelhető, speciális háttámlával, könnyített anyagokból, borulás gátlóval ellátva- mondta el a karácsondi lány, aki jelenleg is edz,mert a két hét múlva esedékes magyar bajnokságra készül.