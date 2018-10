Évek óta kampányok sora figyelmeztet, aki cigizik, az korán hal.

Bár évek óta dohányzom, nem szeretem a cigarettafüstöt. Tudom, szégyen az, amikor az ember nem látja be, hogy minden elszívott cigivel megrövidíti az életét. Igyekszem is tiszteletben tartani minden embertársamat, akit zavar a füst. Nem gyújtok rá, csak az erre kijelölt helyen, ám ha haza érek, a saját otthonomban nem szeretnék senkitől engedélyt kérni, hogy elszívhatok-e egy cigarettát.

Évek óta kampányok sora figyelmeztet, aki cigizik, az korán hal. Ha férfi, impotens lesz, ha nő, torzszülöttet szül, s úgy általában minden dohányos tüdőrákban hal meg. Tudja ezt jól a füstölő, ám a nikotinfüggő mégis rendre a dobozban matat.

Csodálkoztam is, meg nem is, amikor kiderült, hogy Lázár János nemdohányzókért felelős kormánybiztos az alaptörvénybe is beleírná, hogy a 2020 után születettek nem vehetnek dohányterméket.

Szép gondolat, hogy nem oly soká Magyarország lesz a világon az első füstmentes ország. Őszintén szorítok, hogy sikerüljön ez a lehetetlen vállalkozás! Meg nyilván azok is, akik megszedték magukat cigarettaeladásból, s tudják, hogy az unokáik is vígan élnek ebből az örökségből. Nekik aztán mindegy, kiadják-e a parancsot az egész országnak: mától tilos cigizni. Már látom a kommandósokat, miként hurcolják el 2020 után saját otthonaikból a galádul füstölőket.

Jut eszembe! Miután legalább 800 ezer alkoholista is rontja a levegőt szép hazánkban, velük is kéne már kezdeni valamit.