Címvédésre készül a kick-box világbajnok Rákóczi Renáta

Rövid nyári pihenése után gőzerővel készül szeptemberi címmérkőzésére a Titán SE klasszisa.

A profi kick-box világbajnoki övet tavaly elnyert Rákóczi Renáta hamarosan ismét 12 menetes meccsen bizonyíthat, az év végéig pedig további két profi gálán szeretne győzni. A tavasszal az Exatlon Hungary című tévés sportreality-ben is szerepelt kick-boxos a szabadidejét is aktívan tölti: épp egy formabontó, kutyás akadályfutó verseny szervezésében segédkezik.

A májusi világkupa óta minden erejével a címvédésre gyúr a számtalan amatőr bajnoki elsőséggel és a WAKO kick-box világszervezet profi világbajnoki övével is büszkélkedő Rákóczi Renáta. A ringes szabályrendszerek legjobb magyar női versenyzőjének tartott sportoló szeptemberi ellenfelét meghívásos alapon választják majd ki a világranglista élvonalából, és bár a személye még nem eldöntött, a címvédő mindenképpen kemény összecsapásra számít.

„Az jár a fejünkben, hogy visszahívjuk a norvég Kristin Vollstadtot, aki ellen megszereztem tavaly a világbajnoki övet. Ők nagyon szeretnének egy visszavágót, és én sem vetem el az ötletet, mert erős ellenfél, és ha újra legyőzném, nyomatékosítanám, hogy jó helyen van nálam a profi cím. Mivel tavaly óta már tudom, mennyi lemondással jár ez a felkészülés, mentálisan kicsit többet kell most érte dolgoznom, de kitartó leszek, mint mindig” – ígérte Rákóczi Renáta.

A 32 éves kick-boxos idén további két profi megmérettetéssel számol: novemberben egy magyar-japán K1-es találkozóra kaphat meghívást, decemberben pedig a profi Európa-bajnoki címért is harcba száll a tervek szerint. Mindazonáltal az edzések közötti időt is a mozgásnak szenteli, mostanában a kutyás futást népszerűsíti egy szeptember végi amatőr verseny apropóján.

„Nagyon szeretem az állatokat és futni is szoktam a két kutyámmal, nemrég pedig megkeresett az Akela Kutyaiskola azzal, hogy mi lenne, ha az exatlonos élményeimet velük együttműködve kamatoztatnám. Most azon dolgozunk, hogy a helyszínül szolgáló motocross pályára olyan plusz ügyességi feladatokat találjunk ki, amit mindenki teljesíteni tud. Szerintem ez remek program lesz azoknak is, akik csak mozogni szeretnének egyet a kutyájukkal, és azoknak is, akik versenyeznének, hiszen mindenkinek követhető lesz az időeredménye.”

Juhász Gábor tanítványa május óta a tapasztalat átadásának klasszikus formáját is gyakorolja: heti két alkalommal edz egy 10-12 éves gyerekekből álló kezdő csoportot. Mint mondja, nagy álma válik ezzel valóra, hiszen továbbadhatja a kick-box azon fortélyait, amiket ő is a mesterétől tanult.

„Sok örömöm van ezekben a gyerekekben, mert ugyan csak két hónapja dolgozom velük, de már látom rajtuk a fejlődést, és klassz érzés, hogy anélkül is a maximumot hozzák ki magukból, hogy én hajtanám őket. Nem is szeretnék szigorú edző lenni” – fogalmazott a később edzői karriert tervező profi kick-box világbajnok.