Cs. Varga István: a gyémántot gyémánttal, az embert emberrel csiszolják

Többgyökerűnek vallja magát, olyannak, aki belakta­ az országot, Cs. Varga István­ József Attila-díjas ­irodalomtörténész, az ELTE nyugdíjas tanára. Legismertebb munkái, kitüntetései ugyanakkor arról tanúskodnak, hogy Eger az a hely, ahová feleségének, élete legfőbb jótevőjének köszönhetően ide gyökerezett.

Cs. Varga István tanár urat, József Attila-díjas irodalomtörténészt, az ELTE nyugdíjas professzorát hivatásáról, tanárságának fontosabb állomásairól kérdeztük.

– A tanár úr titulust többre­ becsülöm a professzor megszólításnál. Bencés gimnáziumi tanáraim az etikumra emelt minőségeszményt képviseltek. (A gyémántot gyémánttal, az embert emberrel csiszolják.) A tanítás emberformáló hivatás, kulcsa a ­pedagógus személye, hite, szeretete a szakma és bizalma a tanítványok iránt. Hit abban, hogy az ember többre tanítható­ és jobbá nevelhető. Fertálymester, lokálpatrióta és nem lakájpatrióta vagyok: jó ügyekért szabadon szolgáló értelmiségi.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ebben a városban mi más lehetne a Heol érdeklődésének második eleme, mint a tanár úr egrisége?

– Többgyökerű vagyok. Soprontól Debrecenig belaktam ezt a kis országot. ­Tamásitól tudjuk: a szív a szülő­földön marad. Szülővároskámban díszpolgárrá választottak. Kapuváron otthon érzem magam, Egerben ­pedig: itthon vagyok. Asszonykám – életem legfőbb jótevője – ide gyökerezett. ­Egri díjaim: nívó­díj, Pro Agria díj, Heves ­Megyei Prima Díj, Pro Agria élet­műdíj.

Arany szavaival szólva: „Hol, mit kezdtem, abban véget…” Cs. Varga Istán (jobbra) egrinek érzi már magát Fotó: Berán Dániel

– Eddigi munkásságában mit tart különösen fontosnak?

– Öt évig tanítottam az egri­ tanárképzőben… Egyeztetni próbálom kutatási, szerkesztői terveimet és lokális vállalásaimat. A Jeszenyin világa kismonográfia után Tanú­jelek címen jelent meg ­Németh László­ról írt kandidátusi disszer­tációm. Az Utak és távlatok tanulmánykötet Kalász Lászlóról, Papp Lajosról és Serfőző Simonról szól. Gennadij Ajgit és az egri kiadású Csuvas­ szó és Szeszpel Az ínség zsoltárai című csuvas antológiát is örömmel említem. Intelem is, hogy a Hevesi és borsodi tájhazában könyv főszereplői közül már csak egy irodalomtudós, Lőkös István él. A Bródy könyvtárral, a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal és a Fertálymesteri­ Testülettel közösen szervezett Kálnoky-, Bródy- és Gárdonyi-konferenciák anyagából, az egri önkormányzat támogatásával jött létre az Egri­ jubileumok I–III. emlékkönyv. Látókör c. könyvemben (Hungarovox Kiadó) Gál Elemér író, Nagy Ernő festő munkásságát, Fejér István és Molnár István Géza fotóművészetét értékelem. Jáki Sándor Teodóz bencés tanár, tiszteletbeli egri fertálymester Vándorapostol című emlékkönyvében több egri szerző is szerepel. A Borkultúra kettős tükörben – társszerző Rácz László­ – azt is tudatosítja: a borkultúrában a kultúra is fontos. A „Visszazengtem a világ hangjait” Kálnoky-emlékkönyv: adósságtörlesztés. Kálnoky élete és műve tanulságos sorstükör. Egerről írja: „Kockaköveid bennem súlyosodnak, / bennem görbülnek nagy boltíveid.” Bródy ­Sándor emlékét idézi a Születtem Egerben, amire büszke vagyok” emlékkönyv. Bródy sokszor tett tanúságot szülővárosa iránti szeretetéről, a ciszterci gimnáziumról is, melynek diákja volt. Az Agyagedénybe zárt Isten-sugár Gárdonyi-emlékkönyv; szerzői – élükön Keller Péterrel, az író dédunokájával – egy teljesebb íróportrén munkálkodtak. Egert ­Tinódi tette Európa-hírűvé, a kultuszteremtő Gárdonyi­ pedig világhírűvé.

– Nyugdíjas, ez azonban nem zárja ki, hogy legyenek tervei…

– Valóban, a negyedik unokám születésekor nyugdíjba mentem. Az öregkor morózus, sok gonddal jár, de nagyon örüljön, aki megéri! Ha az „égi és ninivei hatalmak engedik”, akkor még az idén Szakralitás – átragyogás címen szeretnék könyvet megjelentetni: A legfontosabb – Arany szavaival szólva: „Munkás, vidám öregséget, / Hol, mit kezdtem, abban véget…”