Csak a pályázati forrásokban bízhatnak a mezőszemereiek

Az önkormányzati választásokon új polgármester mellett voksolt a falu. Jakab Gábort arról kérdeztük, hogy túl a száz napon hogyan látja a település életét, milyen eredményeket tud felmutatni az új összetételű testület, és milyen gondokkal kell megküzdeni.

– A választások óta eltelt egy negyedév. Miként telnek a mindennapok a faluban?

– Öröm ért bennünket, hiszen az öt beadott Magyar falu pályázatunk közül egy nyert. Ötmillió forintot kaptunk egy kis traktorra, amely füvet nyír, havat tol, sót szór idénytől függően. A jövőben füvesítendő futballpályánk is megkapta technikai eszközét, egy locsolóberendezést. Az örömön túl persze vannak problémáink is. Ezek sajnos a közösséget súlyosan érintik, illetve az előrehaladásban akadályozzák. Attól tartok, ezek nemcsak helyi problémák – mondta Jakab Gábor, a település polgármestere.

– Melyek azok a gondok, amelyekről úgy gondolják, hogy helyben nem feltétlenül megoldhatók?

– A szakemberhiány kívánkozik az első helyre. Nemcsak a lakosságot kiszolgáló dolgozókról van szó, hanem az önkormányzat intézményeiben hiányzó, és a működést veszélyeztető képzett munkaerő hiányáról is. Az óvodában az óvodapedagógus, esetleg pedagógiai asszisztensek, illetve az öregek otthonában a vezetői állást is említhetem, ezek betöltése is hosszabb idő óta megoldatlan. Hirdetjük, pályáztatjuk ezeket a munkahelyeket, de eredménytelenül.

– Ha itt járunk, szembetűnik az útjaik rossz állapota. Van-e esély ezek rendbetételére?

– A településen az utcák nagy többsége nem aszfaltozott, aminek volt is szilárd burkolata, az ma kátyús. Polgármester elődeim is küzdöttek ezzel a problémával. Még az ő idejükből maradt rám tizenegy út pályázati beadásra előkészített terve. Kiírás híján ezek máig a fiókban maradtak, pedig sok pénzbe kerültek. Csupán egyetlen egyre, a falu második legforgalmasabb útjára, a Május 1. nevűre volt lehetőségünk pályázni. Ezt meg is tettük évről évre, sajnos sikertelenül. Miután ezek állapota már tűrhetetlenül megromlott, ezért polgármesterségem alatt saját erőből meleg aszfalt technológiával kikátyúztattuk. Sajnos csak ilyen megoldásra volt lehetőségünk. Tudom, az utak kérdésében a városokban jobb a helyzet, ott van pénz „faltól falig” felújításokra. Nem irigyeljük, de vágyunk erre mi is.

– Korábbi beszélgetésünk alkalmával futólag szóba jött egy másik napi probléma, a fiatalok körében elharapódzó drogfogyasztás. Lehet ezzel a jelenséggel valamit kezdeni?

– Nagyobb a gond annál, hogy csupán jelenségként kezeljük. A dizájner drogok sokakat tesznek roncsokká közösségünkben. Elsősorban nem önkormányzati feladat foglalkozni, de elkerülhetetlen, hiszen minden következménye az itt élő embereket és rajtuk keresztül az önkormányzatot is sújtja az érintetteken kívül. A „beállva”, félroncs gépkocsiban száguldozó fiatal életveszélyt jelent önmagára és a környezetére. Így van ez annak ellenére is, hogy ha a kitisztult állapotában róla készült orvosi jelentésben veszélytelennek minősítik is.

– Úgy tudjuk, találtak egy sikerrel kecsegtető pályázati kiírást egy másik korosztály, az idősek gondozásának javítására.

– A Belügyminisztérium által kiírt ­gazdaságélénkítő program talán lehetővé teszi, hogy öregotthonunkat a mostani 28-ról 48 férőhelyesre bővítsük. A falunak és a környék településeinek igen nagy szüksége lenne a beruházásra. Mint az utak esetében, itt is volt már pályázatra előkészített terv. Aktualizálása után szeretnénk, ha lehetőséget kapnánk a beadására.