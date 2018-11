Csak egy csoporttal rendelkezik, de már számos címet elnyert az egerszóláti óvoda

Mindössze egy csoporttal működik az Egerszóláti Bóbita Óvoda, ám az intézmény sorra nyeri a pályázatokat, boldogan adják be a helyiek gyermekeiket az óvodába. Az intézmény vezetőjével arról beszélgettünk, mi kell egy pici falusi óvoda élhetővé tételéhez.

Jövőre lesz négy évtizede, hogy óvoda működik a településen. Az intézmény már számos megtisztelő címmel rendelkezik, egyebek között a Vöröskereszt Bázisóvodája, Boldog, Energiatudatos és Madárbarát Óvoda. Részt vettek a Gondolkodj egészségesen! programban is. Mindez elsősorban pályázatoknak köszönhető, mivel kistelepülésen egycsoportos óvodaként működnek, igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy minél izgalmasabb foglalkozásokat tarthassanak a gyermekeknek és szépíthessék az intézményüket.

– Szerencsére az önkormányzat mellettünk áll, az utóbbi években ennek köszönhetően megújult, korszerűsödött az óvodánk épülete, s a berendezések nagy részét is ki tudtuk cserélni. De komolyabb továbbképzéseket, vagy különleges gyermekprogramokat már nem tudunk megengedni magunknak, ezért folyamatosan figyeljük a pályázatokat, és amin csak tudunk, elindulunk – fejtette ki Verebélyiné Csufor Ágnes. A gyermekintézmény vezetője aláhúzta, ennek köszönhetően számos szakkönyvvel, foglalkoztatófüzettel gazdagodtak az utóbbi években, aminek köszönhetően rengeteg színes, hasznos tematikus foglalkozást tudtak tartani az óvodásoknak. Kiemelte, mivel vegyes csoportjuk van, tevékenységközpontú oktatást folytatnak, azaz nem az elméletet, hanem a gyakorlatot részesítik előnyben, mert azt minden gyermek könnyebben megérti és jobban is rögzülnek az ilyen módon átadott ismeretek. A szülőkkel egyébként rendkívül jó kapcsolatot ápolnak, gyakran szerveznek velük közös eseményeket, például adventidísz-készítést, de Márton-napkor is vendégül látták őket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az intézményben kiemelt hangsúlyt fektetnek az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek átadására, valamint a környezettudatosságra is. A jövőben szeretnének a Zöld Óvoda címre is pályázni, hiszen az épületük már energiatakarékos, s a kicsikkel is gyakran beszélgetnek a témáról. A címmel újabb képzési- és rendezvénylehetőségek is megnyílnának előttük. Ezenfelül további nagy vágyuk egy sószoba kialakítása. Már van egy sófaluk a tornaterem mellett, ezt szeretnék sószobává bővíteni. Mindemellett programokra is fognak pályázni, jövőre állatkertbe vagy cirkuszba szeretnének eljutni a gyermekekkel.

Hálára, derűre tanítják a kicsiket

A Boldog Óvoda program célja, hogy az óvodásokat minél előbb optimista életszemléletre neveljék, ami majd a tanulást is megkönnyítheti. Ehhez már országszerte több száz óvoda és iskola csatlakozott, megyénkben is számos intézmény elnyerte már ezt a megtisztelő címet. A projekt mind a gyermekek, mind pedig az oktatóik jó közérzetével foglalkozik, a cél, hogy hosszú távon a benne résztvevők boldogságszintje emelkedjen. A csatlakozott intézmények szakmai csomagokat kapnak, amelyek alapján tematikus foglalkozásokat tarthatnak a gyermekeknek, ezenfelül az óvónők, az oktatók képzéseken és work­shopokon is részt vehetnek.