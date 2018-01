Csak vér folyjon!

Fontos, hogy képesek legyünk meglátni, mi a lényeg.

Sokszor hallok olyan kijelentéseket, miszerint a média a mindennapok megrontója, hiszen a lapok már korán reggel címoldalon hozzák a brutálisabbnál brutálisabb bűneseteket, az ostoba celebekről szóló sztárhíreket, s a tévében is csak ezekről beszélnek. Nos, lapunk internetes felületén is a bűnügyekről szóló hírek a legolvasottabbak, egy gyilkosságról szóló cikk akár napokig is fent van a legnépszerűbb tartalmak listáján. Nincs ezen mit csodálkozni, szeretünk elborzadni, hiszen olyankor azt érezzük, mi szerencsések vagyunk, velünk és a környezetünkben ilyen nem történik. A bulvárhírekkel is hasonló a helyzet, csak ezek esetében általában azért hálálkodunk, hogy minket több ésszel áldott meg a sors, mint egyes celebeket.

Sokan támadják a ­médiát, annak szenzációhajhász mivolta miatt, ugyanakkor nem árt belátni, leginkább az jelenik meg, amire igény van, s amire a legnagyobb érdeklődés mutatkozik. Ha az embereket éppen egy sztár szerelmi kalandja, egy kisállat születése vagy egy véres gyilkosság érdekli, akkor az a téma végigsöpör a sajtón.

És ezzel a világon semmi gond nincs mindaddig, amíg van választék, s az emberek képesek felállítani a fontossági sorrendet az egyes hírek között, s a lényeget kiszűrni az információáradatból. Akinek pedig nem inge, ne vegye magára, nem kötelező bűntényekről, celebekről olvasni. De ha mégis megtesszük, be lehet vallani…