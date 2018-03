Csaknem egymillió forintból szereztek be új bútorokat a hajléktalanszállóra

Egy 800 ezer forintos, a Hajléktalanok Közalapítványához benyújtott sikeres pályázati forrásból valósult meg a legutóbbi eszközberuházás – tudatta Őszi Benjámin.

A gondozóház vezetője elmondta, a megnyert támogatás mellé tíz százalékos önerő bevonásával összesen csaknem 900 ezer forintból 29 matracvédő huzatot, tizenöt nagy ruhás­szekrényt, kilenc étkezőasztalt, valamint harminc széket vettek a gondozóház lakóinak.

Ágyakat, matracokat és éjjeli szekrényeket is cserélnének az idén a szállón Fotó: Czímer Tamás

– A tizenöt új hálószobai szekrényben biztonságosan tárolhatják személyes tárgyaikat a lakók, bár a szekrények nem, a hálószobák zárhatók. A konyhába és a társalgóba új asztalokat, székeket vásároltunk, amelyeket maguk szereltek össze a lakók. Egy másik – szintén a közalapítványhoz benyújtott – pályázatunkból gyógyszereket, vitaminokat, kötszereket szereztünk be, erre 250 ezer forintot kaptunk – tájékoztatta lapunkat a Hajléktalanok Gondozóházának intézményvezetője.

Ágyak, éjjeli szekrények is jól jönnének

Megtudtuk, egy pályázatuk sikerében bízva reménykednek az újabb eszközbeszerzésben. Idén harminc darab ágyat, matracokat, éjjeli szekrényeket vásárolnának, valamint meleg takarókat, párnákat is beszereznének. Nagy teljesítményű teaforralókat és szerszámokat is vennének, az utóbbit a szállóban akár munkaterápia részeként is alkalmazhatnák a lakók.