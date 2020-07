Csaknem hét órán át beszéltek a Heves megyei képviselők az Országházban

Mérlegre tettük a honatyák bő féléves munkáját. A hat Heves megyei képviselő több mint kilencvenkét alkalommal szólalt fel eddig idén a parlamentben.

Dömötör Csaba szólalt fel a leggyakrabban, és Sneider Tamás nyújtotta be a legtöbb irományt az idei első félévben a parlamentben a Heves megyéhez kötődő országgyűlési képviselők közül. A parlament tavaszi ülésszaka februárban kezdődött, és június közepén ért véget, s a kormány egy rendkívüli ülésszakot is összehívott. A bő fél évben vettük sorra számokban, hogy mit tettek képviselőink a parlamentben. Az összesítésből kiderül, 92 alkalommal szólaltak fel, 15 másodperc híján hét órán át beszéltek, s 102 önálló, 50 nem önálló indítványt nyújtottak be.

Dömötör Csaba (Fidesz-KDNP), a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 49 alkalommal szólalt fel plenáris ülésen. Ezek a beszédek összesen három és fél óráig tartottak. A napirend előtti felszólalásai túlnyomórészt az ellenzékkel foglalkoztak, néhány alkalommal kérdésekre is válaszolt. Önálló, vagy nem önálló indítványa nem volt, bizottságnak pedig nem tagja.

Horváth László (Fidesz-KDNP) amellett, hogy képviselő, egyben miniszterelnöki megbízott is. Az első félévben összesen tizenöt alkalommal szólalt meg, szinte kivétel nélkül a gyöngyöspatai romák kapcsán, illetve beszélt az iskolai erőszak megfékezéséről is. Összesen egy órán és 34 percen keresztül tartotta magánál a szót az üléseken. A fél évben volt két önálló, illetve egy nem önálló indítványa, utóbbi a köznevelési törvény módosításához, az iskolaőrség bevezetéséhez kapcsolódott. Március óta már nem alelnöke a Törvényalkotási Bizottságnak, csak a tagja annak. A bizottság tizenhat ülést tartott, ezek közül tízen jelent meg, ötször pedig végig helyettesítették.

Korózs Lajosnak (MSZP) húsz megszólalása volt a plenáris üléseken, amelyek ideje összesen egy és negyed órát tett ki. Ezek témája többek között a szociális szférában dolgozók kellő elismerése, az Erzsébet-táborok, egészségügyi rendszerre vonatkozó panaszok voltak. Szót kapott az egyházak szociális és gyermekvédelmi szerepe ügyében is. Negyvenkét önálló indítványa volt, így a lélegeztetőgépek, az emberi erőforrások miniszterének tevékenysége, a nyugdíjminimum, a munkavállalói jogok oktatása, a rokkant nyugdíj, a szennyvíziszap, az egészségügyi ellátásra nem jogosultak, illetve a nemek szerinti bérkülönbségek tárgyában. Tizenkilenc nem önálló indítványt jegyzett, például a költségvetési módosításokat, a szociális bérlakásprogramot, az örökbefogadás elősegítését javasolta. A Népjóléti Bizottság elnöke annak mind a tizenhárom ülésén jelen volt.

Nyitrai Zsolt (Fidesz-KNDP) a kiemelt társadalmi ügyek miniszterelnöki megbízottja is egyben. A honatya az első félévben négyszer szólalt meg a parlamentben, összesen 17 percig és 22 másodpercig kért szót. Hozzászólt a jelnyelvi törvény módosításához, kifejtette gondolatait a gyógyszergyártók fontosságáról, a csődtörvényről, illetve a közlekedési törvényről. Önálló indítványa három volt, ezek a jelnyelvvel, az állatvédelemmel és a pirotechnikával foglalkoztak, valamint a sporttörvényről, benne az indulási jogok átruházásáról szóltak. A Törvényalkotási Bizottság tagja a tizenhat ülés közül nyolcon volt jelen, ötször pedig helyettesítették.

Sneider Tamás (független) a volt jobbikos parlamenti alelnök május végén kilépett a párt frakciójából és függetlenként tevékenykedik. Idén egy felszólalása volt, amely öt és fél percig tartott, akkor a nyugdíjasok helyzetével foglalkozott. Önálló indítványainak száma 55 volt, ezekben egyebek között a médiahirdetésekről, a MOL-kézfertőtlenítő áráról, a meddőség kezeléséről, a miniszterelnök facebookos bejelentéseiről, a Mátrai Erőműről, illetve a MÁV menetrendjéről tett fel kérdéseket. Jegyzett emellett harminc nem önálló indítványt is, ezek költségvetési módosítók voltak például az ápolási díj emeléséről, a szociális szféra béremeléséről, útfelújításokról, az erdőtelki kastély felújításáról. Június nyolcadika óta a Törvényalkotási Bizottság tagja, a négy ülés közül háromszor volt jelen.

Szabó Zsolt (Fidesz-KNDP) háromszor szólalt föl a parlamenti üléseken, így csak néhány másodperccel maradt el Nyitrai Zsolttól.

Összesen 17 percig és 19 másodpercig beszélt többek közt az e-kereskedelemről, az üvegházhatású gázokról, illetve a jövő évi költségvetésről. Indítványai nem voltak az első félévben. A Költségvetési Bizottság tagja, amely tizennégyszer ülésezett idén, ezek közül haton vett részt személyesen, négyszer pedig helyettesítették.