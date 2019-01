Csaknem negyvenmillió forintból újult meg a markazi iskola fűtése

Befejeződött a Markazi Várvölgye Általános Iskolában az épület energetikai korszerűsítése. A nyáron megkezdett munkát az elmúlt napokban hivatalosan is átadták.

Ottjártunkkor épp a második óráról csengettek ki. A tantermek ajtói kicsapódtak, a gyerekek pedig kiözönlöttek a folyosóra. Már minden osztály a saját tantermében kezdte a januárt. Az augusztusban kezdődött felújítás ugyanis elhúzódott. Az előzetes tervek szerint a munkálatoknak a nyári szünetben be kellett volna fejeződniük, ám több sajnálatos körülmény is hátráltatta a korszerűsítés kezdetét – magyarázta az intézmény igazgatója. Tóth Csaba elmondta, sok környékbeli oktatási intézmény volt hasonló helyzetben, hiszen a nyári felújítást nem tudták szeptember elsejéig befejezni a szakemberek. A helyi diákok így kénytelenek voltak átmeneti helyen tanulni. Az önkormányzat egyik közeli épületében kezdett egy alsó tagozatos osztály, de volt, hogy a gyerekek az iskola ebédlőjén osztoztak.

– Az iskolánk épületének és a tornacsarnok fűtésrendszerének korszerűsítésére harminckilencmillió forintos támogatást nyertünk még múlt ősszel pályázat útján. Ennek az uniós támogatásnak köszönhetően két új kondenzációs kazán mellett, a fűtőtestek és a fűtéscsövek is megújultak az épületben. A régi nyolcvan radiátor helyett immár mintegy százhatvan új és modern fűtőtest melegíti az épület helyiségeit, valamint a tornacsarnokunkba is korszerű berendezések kerültek – hangsúlyozta az igazgató, aki az iskola épületétől különálló tornacsarnokról elmondta azt is, hogy annak fűtésére a kilencvenes években külön rendszert vezettek be, azóta azonban nem történt egyéb felújítás.

Kiderült, nem csak ebben újított az iskola. A másik jelentős támogatást elnyert projektjük a fiatalok egészséges életmódra nevelését célozta meg. Az elmúlt tanévben már a szabadidős tevékenységek fejlesztésére elnyert mintegy harmincmillió forintos pályázatból számos olyan program megvalósult, amelyek közül szep­tembertől több is folytatódott – ismertette Tóth Csaba. – Ennek a programnak nemcsak az egészséges étkezés, hanem a rendszeres testmozgás is része, mi pedig a sportprogramokra igen nagy hangsúlyt fektettünk. Tavaly első alkalommal rendeztük meg a nagyszabású egészségfesztiválunkat, amelyen Katus Attila, világ- és Európa-bajnok sportoló aerobikórája mozoghattak a gyerekek és hasznos életmódtanácsokat kaptak a sikeres edzőtől. Hasonló fesztivállal idén is szeretnénk kedveskedni számukra. A projekthez tartoznak még a különböző kulturális tevékenységek szervezése is. Népszerűek a diákok körében a színházlátogatások, a zenei foglalkozások és művészeti programok is, a felsősök pedig ebben a tanévben társastáncot is tanulhatnak – ecsetelte az igazgató.