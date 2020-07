Családi házból alakították ki a görögkatolikus imahelyet Egerben

Július ötödikén új görögkatolikus kápolnát szenteltek Egerben.

Az új imahelyen Dr. Orosz Atanáz miskolci püspök helyezte el az oltárban Gojdics Pál vértanú püspök ereklyéjét, a szertartáson megszentelték az oltárt, a kápolna falait, megáldották az ikonosztáziont.

Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke elmondta, Egerben a görögkatolikusoknak eddig nem volt saját tulajdonú temploma. Az elmúlt évtizedben dr. Ternyák Csaba érsek nagylelkűségéből az Angolkisasszonyok hajdani kápolnájában kaptak helyet, most azonban óriási örömmel használták ki a lehetőséget, amelyet egy nagy családi ház megvásárlásával tudtak elérni. Az a családi ház, amelynek három szobája volt, most egy nagy kápolnahelyiségnek és kiszolgálóhelyiségeknek ad otthont. Dr. Orosz Atanáz hozzátette, korábban egy szerzetes nővér lakott itt, az ő hajdani imaélete is folytatódhat az egri görögkatolikus közösségében.

Demkó Balázs egri parókus is kitért arra, hogy egy évtizeden keresztül római katolikus templomban végezhették szertartásaikat az egri érsek messzemenő jóindulata és segítőkészsége jegyében. A püspökség most vásárolt ingatlant a belvárosban, amelyet át tudtak építeni kápolnává, így a kis közösség ott végzi majd ezután szertartásait. Van udvar is, ami azért is jó, mert sok gyerek van, az egyházközség tagjainak egyharmada gyermekkorú.

– Örülünk, hogy a Jóisten kegyelméből lett kápolnánk, amely az Istenszülő Szűz Mária születése emlékére szentelődött, amelynek ünnepe szeptember nyolcadikán lesz. A görögkatolikus egyház sajátossága, hogy szertartásait énekli és a szentmisén kívül is vannak kisebb szertartásai, amelyet Isten dicsőítésére éneklünk. Nagy jelentősége van, hogy a bizánci rítusú hívőnek van lehetősége kápolnába, vagy templomba járni Egerben – mondta Demkó Balázs.

A görögkatolikus hívek ezentúl Egerben a Bartók Béla tér 3. alatti kápolnában élhetik meg hitüket, de a napokban az egri szervezőlelkészség filiájában, Mezőkövesden is új templomot szenteltek Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök tiszteletére, amely a Szőlő utcában áll.