Családon belüli erőszak: sok bántalmazott nem szeretne hatósági ügybe bonyolódni

Nem telik el nap, hogy ne hallanánk, olvasnánk híreket családon, kapcsolaton belüli erőszakról, áldozatokról. A témában most arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen tapasztalatai vannak a rendőrség szakembereinek.

Ha egy családon belül elcsattan az első pofon, dulakodássá fajul a veszekedés, jó eséllyel az alkohol vagy a drog is felbukkan a történetben. Válás előtti vagy után jóval feszültebb a helyzet a felek között. Ha végül a rendőrségtől kérnek segítséget, s a szakemberek a helyszínre érkeznek, látszólag hamar lecsillapodnak a kedélyek, s a legtöbben nem szeretnének további hatósági eljárásba bonyolódni. Ez is kiderül a rendőrségi tapasztalatokból, amelyekről Kocsis Irént, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét kérdeztük.

Megtudtuk, a rendőrség feladata a bűncselekményt is megvalósító családon belüli erőszakos cselekmények miatt a büntetőeljárások ­lefolytatása, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható, ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése, valamint a jelzésadási kötelezettség következetes végrehajtása.

A szakember tájékoztatása szerint a rendőrség tudomására jutott hozzátartozók közötti erőszakos cselekmények többsége miatt az elmúlt időszakban nem indítottak büntető- vagy szabálysértési eljárást, s ideiglenes megelőző távoltartást se rendeltek el. A jelzett esetek többségében a helyszínen intézkedtek a rendőrök, s ott figyelmeztetéssel és jogi felvilágosítással zárult a beavatkozás.

– Ennek egyik oka az, hogy még nem valósult meg bűncselekmény, vagy csak magánindítványra üldözendő bűncselekmény történt, a magánindítvány megtételét pedig a bántalmazott az intézkedéskor még nem döntötte el, vagy visszautasította. A másik ok, hogy a hozzátartozók közötti erőszak kategóriájába tartozó ügyek rendkívül bonyolult, összetett érzelmi viszonyok között játszódnak, a bántalmazottak egyszerre szeretnék is, meg nem is az ügyükbe a hatósági beavatkozást. Tapasztalataink szerint az első pillanatban igénylik a rendőrség segítségét és beavatkozását, később azonban az eljárásban részt vevőket nehéz együttműködésre bírni, sokszor „visszakoznak”, például magánindítványt nem nyújtanak be, vagy nem tesznek terhelő vallomást – foglalta össze a tapasztalatokat a szakember.

Szólt arról is, hogy az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését minden esetben megvizsgálták, ám a bejelentések többsége nem indokolta ezt, mivel a felek jellemzően a rendőr megjelenésére, vagy az intézkedés során megbékéltek, lecsillapodtak, vagy eleve nem volt olyan súlyú a veszélyhelyzet, ami ezt szükségessé tette volna.

A konkrét ügyek kapcsán elmondható, hogy az események résztvevői legtöbbször házastársak, élettársak vagy volt házastársak, volt élettársak, ritkábban szülő, nagyszülő, gyermek. A cselekmények helyszíne általában a család lakása, háza, a hozzátartozó udvar, és elvétve, de előfordul egyéb helyszín, közterület, szórakozóhely.

A korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan, szinte kivétel nélkül megállapítható a konkrét cselekményt megelőzően kialakult, hosszabb időn keresztül tartó, folyamatos konfliktushelyzet, többségében a megromlott házastársi, élettársi viszony. A helyzetet tovább nehezíti, vagy éppen a kiváltó okok között szerepel, az egyik vagy mindkét fél alkoholizáló, esetleg drogfogyasztó életmódja.

Kocsis Irén kitért arra is, hogy különösen veszélyeztetett időszak a válási szándék bejelentése, a válás időszaka, és a válást követő időszak, különösen, ha a felek a válást követően is közös lakásban, házban kényszerülnek maradni.

A büntetőeljárásokban elsősorban azok a cselekmények szerepelnek, amelyekben a bántalmazásnak szemmel látható nyoma is van.

A csend a leghangosabb sikoly

A rendőrségi eljárásoknak fontos része a felvilágosító, tájékoztató tevékenység. Igyekeznek nagyobb kampányokban is részt venni. A legutóbb A csend a leghangosabb sikoly, halld meg! címmel szerveztek ilyen programsorozatot, de partnerek az Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett A szeretet nem árt elnevezésű kampányban is. Arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bántalmazottak nincsenek egyedül, kérjenek segítséget, másrészt érzékenyíteni a lakosságot, hogy vegyék észre, ismerjék fel a bántalmazás jeleit, tudjanak segítséget nyújtani. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT), +36-80/20-55-20 napi 24 órában fogadja az áldozatok hívását, szükség esetén kimenti a veszélyben lévőket, akiket krízisközpontban vagy titkos menedékházban helyeznek el.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock