Csatornabeszakadás miatt csúszik az egri Egészségház utca megnyitása

Beszakadt az Egészségház utca közepén húzódó nagy keresztmetszetű csapadékcsatorna. Az eset során személyi sérülés nem történt, de a szakasz autósok előtti megnyitása várhatóan több hónapot csúszik.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 2018 őszén indult, több mint 5 milliárd forint összköltségvetésű projekt révén bővül az egri szennyvízcsatorna-hálózat, s korszerűsítik a meglévő szennyvíztisztító szennyvízvonalát. E munka zajlik ősz óta az Egészségház utcában is. Fontos hangsúlyozni, hogy a csapadékcsatorna mostani beszakadása nincs szoros összefüggésben a kivitelezéssel.

A napokban elvégzett vizsgálat kiderítette: a csatorna rendkívül rossz állapotban van, repedezett, több helyen már tapasztaltak beszakadásokat, melyek az útburkolaton még nem jelentek meg markánsan, de a szakemberek szerint bármikor előfordulhat hirtelen omlás. Ismert az is, hogy az utca nagy igénybevételnek van kitéve, autóbuszok is járnak ezen a szakaszon.

Mindez azt is jelenti, hogy az Egészségház utcát a csapadék csatorna helyreállításáig nem lehet az átmenő forgalom előtt megnyitni. Az alsó részt lehet használni (már most is használják az autósok, zsákutcaként). A beszakadás, és a szükséges – városi önerőből elvégzendő, akár több hónapig is tartó – helyreállítás ezzel együtt befolyásolja a KEHOP-projekt határidejét is. A szakiroda munkatársai egyeztetve a kivitelezővel olyan megoldást keresnek, amely a lehető legkevesebb kellemetlenséggel jár az egrieknek.

Hamarosan megkezdődik a szennyvízcsatorna-hálózat építése a Kossuth Lajos utcában, ahol egy forgalmi sáv marad nyitva a közlekedőknek. Amennyiben a kivitelezés közben kiderül, hogy a jelenlegi kutak nem tudják megfelelő szinten tartani a talajvizet, akkor a közlekedhetőség biztosítása érdekében elképzelhető, hogy le kell állni a szennyvízvezeték építésével addig, amíg az Egészségház utcai rekonstrukciós munkálatok be nem fejeződnek.

A szakemberek emellett ütemterv szerint elkezdik a munkát Mátyás király út következő szakaszán és a Malomárok, a Fellner Jakab, valamint a Mocsáry Lajos utcában.