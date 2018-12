Csillagpont: a fő cél, hogy a szegények életminősége javuljon

A mélyszegénységben élő családok társadalmi felzárkóztatását tűzte ki célul az augusztustól működő tiszanánai Csillagpont. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szegregátum lakói bekerüljenek a munka világába.

A főúton található Csillagpontba bármikor betérhetnek a szegregátumban élők, s igénybe vehetik az ott meglévő szolgáltatásokat. A szegénytelephez nem csak a hátrányos helyzetű, hanem a nagyon rossz körülmények között élő családok is tartoznak, amelyeknek a tagjai többnyire alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek – tájékoztatott Orbánné Fülepi Ágnes, a Csillagpont szakmai vezetője. Hozzátette, hogy a 2011-es Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a faluban öt szegregátum található.

A Csillagpont a Sütő András Iskolai Alapítvánnyal közös konzorciumban, közel kétszázmillió forint támogatásból valósítja meg a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal címet viselő hároméves projektet, amelynek befejezési határideje 2021. július 31.

A tiszanánai önkormányzat által elnyert projektről dr. Tóth József polgármester elmondta, igyekeztek a legalkalmasabb helyet kiválasztani a Csillagpontnak.

– Úgy gondolom, hogy teljes egészében biztosítani tudta az önkormányzat a tárgyi feltételeket– jelentette ki. Hozzátette, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal is szerződést kötöttek. – Minden olyan eszközt is beszereztünk, amit a pályázat előírt. Esztétikus, otthonos légkört sikerült biztosítani. Ezen túl a személyi feltételeknek is eleget tettünk, hiszen képzett szakemberek végzik el a feladatot.

Orbánné Fülepi Ágnes kérdésünkre adott válaszában kiemelte, közvetlen célcsoportba tartoznak a kiválasztott szegregátumban élő, aktív, 16–54 éves lakosok. A közvetett célcsoport tagjai a kiválasztott telep tizenhat év alatti gyermekei, a helyi szakemberek, s a falu lakossága. A kiválasztásnál fontos szempont volt a munkanélküliség, az általános iskolai végzettség hiánya, s a komfort nélküli lakás.

– A projekt során a Csillagpont biztosítja a szociális munkást – ismertette a szakmai vezető –, aki egyéni fejlesztési terveket készít, elintézi a szociális ügyeket, képzési, fejlesztő, felzárkóztató, egészségjavító, egészségmegőrző programokat, valamint szabadidős tevékenységeket szervez.

Orbánné Fülepi Ágnes kifejtette: a program elsődleges célja, hogy a szegregált lakókörnyezetben élő családok társadalmilag felzárkózzanak. Fontos, hogy növekedjen az ott lakók iskolázottsági, s képzettségi szintje, részt vegyenek oktatási, képzési és foglalkoztatási programokban. Ezen túl az is, hogy többen kerüljenek a foglalkoztatásba, javuljon az egészségi állapotuk, s kevesebben küzdjenek szenvedélybetegséggel. Biztosítani szeretnék számukra, hogy hozzáférjenek a közszolgáltatásokhoz, beilleszkedjenek a lakókörnyezetbe, s így jobban befogadja őket a település lakossága.

– Ami az eddigi tapasztalatokat illeti – fogalmazott a szakmai irányító –, megoldottuk, hogy helyi szakemberek foglalkoznak velük. Fontos, hogy bensőséges kapcsolat alakuljon ki az ide látogatókkal. A hozzánk járók ingyen telefonálhatnak a hivatalos ügyek intézésénél, internetezhetnek, moshatnak, főzhetnek, s mivel sokuk otthonában nincs fürdőszoba, nálunk tisztálkodni is tudnak.

Tréning, foglalkozások a központban

A Csillagpont szakmai vezetője ismertetőjében arra is kitért, hogy az oda járók ingyenesen kapnak kommunikációs, informatikai és OKJ-s képzéseket. A férfiaknak szobafestő, mázoló, a nőknek pedig gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő tanfolyamokat biztosítanak. Emellett álláskeresési technikákat is tanítanak a központban, valamint már óvodáskortól tartanak fejlesztő, felzárkóztató programokat is. Kiemelten fontos, hogy megélhetési támogatást, s élelmiszercsomagot is adnak a rászorulóknak. Mindezeken túl rendszeresen rendeznek majd családi- és más gyermekprogramokat, s meghatározott időközönként egészségügyi szűréseket is szerveznek. A kisgyermekes családok számára gyermekfelügyeletet is biztosítanak a képzések ideje alatt, s ebben képzett szakemberek segítségét veszik igénybe.

