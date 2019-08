Csőcsúszda, pelenkázópad is készül a gyöngyösi Csodavárban

Az önkormányzat a város idei költségvetéséből jelentős összeget fordít a játszóterek felújítására.

Legutóbb két játszóvárat is birtokba vehettek a gyerekek. A kálváriaparti lakóövezetben kialakított komplex játszóvárat egy 150 négyzetméteres területen építették fel, több mint hárommillió forintból. A kültéri játék három mászófala, öt tornya, két bástyája, függőkötelei és gerendahídja, valamint két csúszdája teszi próbára a kicsiket.

Gyöngyös legmodernebb, legkorszerűbb és legújabb játszótere a nyolcvanasi városrészen található, és jellegéből adódóan a Csodavár fantázianevet kapta. A beruházás értéke csaknem kilencmillió forint volt. Itt található Gyöngyös legnagyobb, 72 négyzetméteres játszóvára három csúszdával és a város egyetlen csőcsúszdájával. A létesítményhez tartozik egy álló körforgó, két baba-, két hagyományos és egy nagy fészekhinta, egy négyszemélyes libikóka, egy homokozó és egy három méter hosszú egyensúlyozó lépegető. A Pesti szervizúton lévő játszótéren egy pelenkázóval ellátott köztéri padot is kihelyeztek, amelyet Boros Vince városgazda tervezett és épített meg, a kereskedelemben lévő hasonló padok árának töredékéért.

Jövőre körbekerítik és be is kamerázzák majd a játszóteret, valamint ivókutat is kihelyeznek.