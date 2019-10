Csodás környezet várja a kicsiket az egri Szivárvány óvodában

Hivatalosan is átadták hétfőn a Szivárvány Óvodát. A gyönyörű, korszerű intézményben az óvodai csoportok mellett az egri Belvárosi Óvodák Igazgatóságának is jutott hely.

Mint arról hétfőn már beszámoltunk, ünnepélyes keret között, Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkárának közreműködésével adták át a Szivárvány Óvoda új épületét. A szalagátvágást megelőzte az óvodások zenés-táncos produkciója, műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Novák Katalin köszöntőjében úgy fogalmazott, nincs jobb befektetés, mint ha a gyermekek hétköznapjait, jövőjét könnyítjük, segítjük.

– Nem mindenhol épülnek óvodák, bölcsődék, de Egerben kettő új is épül. Azért örömteli ez számomra, mert ebből az egriek rengeteget profitálhatnak majd. A polgármesterrel folytatott beszélgetésekből kiderült, a környékbeli települések egy részének bölcsődei, óvodai problémáit is a megyeszékhely látja el, ezekkel az új intézményekkel ez a nyomás csökken – emelte ki az államtitkár. Szavai szerint, a bölcsődék terén az a kormányzat célja, hogy 2022-re a teljes körű ellátás megvalósuljon. – Ez azt jelenti, hogy hetvenezerre növeljük országosan a férőhelyek számát – részletezte.

Habis László, Eger polgármestere elmondta, nagyon nagy jelentőségű beruházás valósult meg.

– Tovább szeretnénk folytatni a munkát, néhány hónap múlva megnyílik a még épülő óvoda is – hangsúlyozta.

Az óvodavezetés kidolgozott egy olyan átalakítási programot, melynek az volt a célja, hogy minden gyermek a korábbinál jobb körülmények közé kerüljön. A Szivárvány Óvoda a polgármester szavai szerint gyönyörű lett, ezer négyzetméteren, közel 500 millió forintból, négy csoportszobával épült meg, s itt több mint száz gyermek tölti a napjait. A tavaly szeptemberben elindult beruházás nyomán a modern kor követelményeinek mindenben megfelelő kiszolgálóhelyiségekkel, irodával, valamint egyéb, a szakmai munkát támogató terekkel rendelkezik az új intézmény.

A második új óvoda ­építése is elindult a Pozsonyi úton. A Kertész úti óvodai fejlesztéshez hasonlóan az is négycsoportos, korszerű hely lesz, megfelelő kiszolgálóhelyiségekkel, irodákkal. Továbbá három megyeszékhelyi gyermekintézményben is – Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodája, a Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodája és a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája – energetikai fejlesztést végeznek el az idén.

A Szivárvány Óvoda vezetője, Felföldiné Szabados Ágnes hatalmas fejlődésként tekint az új lehetőségekre. Kifejtette, hogy a felújítás gördülékenyen ment, köszönhetően az intézmények dolgozóinak, akik szabadságuk alatt is segítettek a költözésben. Megköszönte az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének is a villámgyors munkát és az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a gyermekek időben birtokba vehessék a megújult épületet.