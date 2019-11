Csuka, süllő és bucó: az egri horgász elárulta, hogy lehet kifogni az év hala két jelöltjét

A Magyar Haltani Társaság ismét meghirdette a szavazást az év haláról. A jövő évre három őshonos fajt állítottak jelöltként, melyek közül kettő ­fogható, egy védett. Lehet ­voksolni a csukára, a süllőre, valamint a védett német bucóra. Arról, hogy miként horgásszunk az előbbi kettőre, Salamon Gábort kérdeztük.

A szavazás egyik jelöltje az álló és lassú folyású vizeket kedvelő csuka, melyre főként a vízinövényzetben gazdag vizekben lehet számítani. Talán a legkönnyebben fogható ragadozó halfajtánk Salamon Gábor egri horgász szerint. A hal rejtőzködő, a nádassal, sulyommal, tündérrózsával sűrűn benőtt területeken érzi legjobban magát. Ezek a növények általában mindig közel a parthoz, partszélben találhatóak.

– Többféle horgászmódszert választhatunk. A tél közeledtével biztosan sokan várnak ­arra, hogy kipróbálják akár a léki horgászatukat is. A legegyszerűbb a fenekezős horgászmódszer. Ehhez 2,7–3,3 méteres horgászbotot érdemes választani 30–60 vagy 40–80 grammos dobósúllyal és egy 40-es méretű nyeletőfékes orsóval, 0,25 maximum 0,3 milliméteres zsinórral feltöltve. A bothoz illő, körülbelül 3–5 dekagrammos ólmot használjunk, és ami a legfontosabb: harapásbiztos előkét kell felkötni, lehetőleg háromágú horoggal – mondta Gábor, aki szerint az úszós megoldás azért a látványosabb, azzal is érdemes kísérletezni. Kell hozzá úgy 25–35 gramm teherbírású úszó, a csali pedig lehetőleg élő kishal legyen.

A másik jelölt, a szintén ragadozó süllő ugyancsak széles körben elterjedt, de érzékeny faj. Jelentős állományai élnek közepes és nagyobb folyóinkban és tavainkban, de az iszapos medrű, oldott oxigénben szegény vizeket nem kedveli.

– Az országban számos vízben megtalálható a halak királynője, azaz a süllő. Talán a legnagyobb elismerés a természetes vizeinkből kifogni. Nekem a legnagyobb kihívást és élményeket mindig a tiszai süllőzés adta, adja – mondta az egri pecás.

Gábor szerint süllőre a csónakos horgászat a legcélravezetőbb. A csónakkal megnyílnak előttünk a nagy Tiszai medencék. Szükség van egy 4-5 méteres spiccbotra, amivel a csalihalat megfoghatjuk. A süllőző botjaink 2,7–3 méter körüliek legyenek, 50 maximum 100 gramm dobósúllyal.

– Számos módszer létezik. Szinte mindegyik ragadozóra lehet pergetni. Csukára, süllőre úszóval is mehetünk. Tapogatva, mártogatva is kereshetjük őket, a harcsát pedig kuttyogatós vagy stupekus módszerrel is horogra csalhatjuk. A legegyszerűbb pedig a fenekezős módszer – sorolta a ragadozó halak megfogásához használható módszereket Gábor.

Az év hala 2020 szavazásának harmadik jelöltje az erősebb áramlású, oxigéndús vizeket kedvelő német bucó. Ez a hal bennszülött faja a Duna vízrendszerének. Itt alakult ki, és ma is csak a Dunában és a balkáni Vardarban s ezek mellékfolyóinak vízrendszerében él, ezért fokozott védelmet élvez.