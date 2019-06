Csütörtökön nyitja kapuit a Barokk Fesztivál városszerte

Közös éneklés, vihuela-est, és kórusmuzsika is szerepel a június 26-30-ig tartó egri Barokk Fesztivál programjai között.

Az esemény mottója Legyen a zene mindenkié!, a szervezők célja, hogy minél több zeneszerető embert megszólítsanak programjaik által.

Bimbó Zoltán, a rendezvényt szervező Cantus Agriensis Kulturális Egyesület ügyvezető elnöke elmondta, több különleges koncerttel, előadással készülnek, és számos program előtt tartanak majd hívogató koncertet, amelyhez számítanak a közönség közreműködésére.

– Ma este hat órakor indul a programjaink sora, a Végvári vitézek terén egri kórusok fognak közösen énekelni, egy vidám, nyárköszöntő rendezvényt tervezünk. Pénteken este két esemény is lesz, szombaton, és vasárnap is lesznek fellépések. Minden évben van egy ország, aminek zenei jellemzői megjelennek a programokban, idén Spanyolországot választottuk, ezért lesz vihuela-est, ez egy különleges spanyol gitárféle, és Boccherini egyik műve is felcsendül majd – részletezte Bimbó Zoltán.