Cukorbaj: sokan nem is tudják, hogy betegek

Az egri Diabétesz Gondozóban jelenleg ezer-ezerszáz beteget gondoznak, a Heves Megyei Diabétesz Szövetségnek pedig megközelítően hétszáz tagja van. November 14-én, a diabétesz világnapján a cukorbetegség került középpontba.

Negyvenkét esztendeje egyes típusú cukorbeteg a megyénkbeli Bojánné Szepesi Mariann, a kisebbik fia szintén küzd a betegséggel. A 18 éves Miron kétesztendős kora óta egyes típusú cukorbeteg, a mai napig nagyon jól kezeli diabéteszét. A fiú minden egyhetes nyári táborban részt vett eddig, amit az immár több mint huszonhét éve működő Heves Megyei Diabétesz Szövetség szervezett.

Itthon 70 százalékkal nőtt a cukorbetegek száma

A cukorbetegség a világon együttesen közel 382 millió embert sújt, ez a szám az előrejelzések szerint 2035-re elérheti akár az 592 milliót is.

Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben 70 százalékkal nőtt a cukorbetegek száma, jelenleg körülbelül 772 ezren szenvednek diabéteszben, s legalább félmillióan vannak azok, akik nem is tudják magukról, hogy e kór támadta meg a szervezetüket. A betegek közül csaknem 45 ezren az egyes típusú cukorbetegségben szenvednek, valamint 3600 gyermek él ezzel a krónikus állapottal – írja az MTI.

Keller Józsefné, a Heves Megyei Diabétesz Szövetség elnöke az egyesület működéséről, tevékenységéről számolt be a Hírlap a kérésére.

– Az elmúlt huszonhét évben megszerveztünk és lebonyolítottunk huszonhárom egyhetes nyári tábort, tizenkilenc alkalommal pedig négynapos bentlakásos tanfolyamot – ismertette az elnök az eddig elvégzetteket. – Ezeken a rendezvényeken a cukorbetegek orvosi felügyelet mellett megtanulhatják az inzulin beadását, a vércukor mérését, valamint a helyes táplálkozás módját is. Továbbá rengeteg hasznos, praktikus tanácsot kapnak a mindennapi életükhöz. Ezeken az alkalmakon mindezeken túl megismerhették egymást, barátságokat kötöttek, s együtt igazán jó közösséget alkottak. Mindemellett 17 esetben országos ifjúsági találkozókat is lebonyolított a szövetség.

A szövetség bárhol segít, ahol csak kérik

Kiemelte, azok a gyermekek, akik diabéteszközösségbe járnak, teljesen egészséges életmódot folytatnak. Fontos, hogy nem betegségként élik meg az állapotukat. Elmondta továbbá azt is, a megközelítőleg hétszáz taggal rendelkező Heves Megyei Diabétesz Szövetség jelenleg fokozottan ügyel a szűrésre, valamint megelőzésre. Rendszeresen járják a megye településeit, ahol vércukrot, vérnyomást mérnek, tanácsadással látják el a lakosokat, ezenkívül előadást is tartanak. Ezentúl óvodákba és iskolákba is ellátogatnak, ahol a diabéteszről tartanak felvilágosítást. A cukorbeteg gyerekek esetében a betegség kezelésében adnak útmutatást, hogyan kell kezelni, mire kell fokozottan figyelniük. A szövetség mindenhová szívesen ellátogat, ahová hívják őket.

– November 14-én tartották a diabétesz világnapját, amelynek a logója kék karika. Ennek alkalmából a szövetség elindította az Online Kékség elnevezésű mozgalmat, melynek lényege, hogy azon a napon minden érintett rátegye a fotójára a kék karikát a Facebookon, ezzel vállalva a betegségét. Ezenkívül már most készülünk a januárra, ugyanis akkor született az inzulin feltalálója, Frederick Grant Banting – tájékoztatott Keller Józsefné.

Megelőzhető a cukorbetegség

Dr. Harcsa Eleonóra diabetológus, klinikai farmakológus főorvos, az egri kórház rendelőintézetének igazgatója a betegségről elmondta, annak tüneteire felhívhatja a figyelmet a fokozott vizeletmennyiség, a több folyadékfogyasztás, szomjúságérzet, s a fogyás jó étvágy mellett is. Az egyes típusú cukorbetegség a kezdetektől inzulinigényes. Fiatalabb korban kezdődik, viharos tünetekkel. Ezt csak inzulinnal lehet kezelni, ez a típus viszonylag kevesebb. A kettes típus a betegség nagyobb részét alkotja, az elmúlt évtizedekben aggasztóan megnőtt a számuk. Ez kezdetben diétával, majd tablettával kezelhető, végső esetben inzulin szükséges. Lehet rá figyelni, hogy ne alakuljon ki, pláne úgy, hogy genetikai háttere is lehet, ha a családban fordult már elő. Elejét vehető a betegség az egészséges, megfelelő mennyiségű ételekkel, testmozgással, illetve fontos a testsúly kontrollja.