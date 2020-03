Decemberig mentesülnek a hitelesek a terheiktől

Az év végéig ­felfüggesztik minden magánszemély és vállalkozás eddig felvett hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét. A súlyos gondokkal ­küzdő szektorokban, így a turizmusban, a vendéglátásban vagy a személyszállításban június 30-ig egyebek mellett a munkáltatók közteherfizetési kötelezettségét elengedik, a kormányfő múlt szerdai bejelentéseinek megfelelően.

– Hallottam én is arról, hogy a személyi kölcsönöket és a diákhitelt nem kell fizetni az év végéig. Nekem csak az utóbbi van, mivel diák vagyok, de az sajnos elég sok. Már öt éve tisztességesen törlesztem minden hónapban, s így is alig csökken a tartozás. Most úgy döntöttem, hogy nem állítom le a törlesztést, addig míg a munkahelyemről rendes bért kapok. Amúgy sem egy nagy kiadásról van szó havonta. Nem szeretném, hogy ez a tetemes diákhitel tovább növekedjen, így se látom, hol a vége – mondta el lapunknak a harmincas évei elején járó fiatal lány.

A rendelet szerint az intézkedéseket a március 18-án fennálló szerződések alapján folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. A fizetési moratórium december 31-éig tart.

Akkor van baj, ha elvész a munkahely

Egy középkorú egri férfi szerint a mai világban az emberek mindent megvesznek, hogy biztosítsák a jólétüket.

– Drágább dolgokat vásárolunk, apránként fizetünk a kényelmünk érdekében. Ezt viszont kölcsönből, és nem a megkeresett pénzünkből finanszírozzuk. A hitelt pedig utólag, a fizetésünkből törlesztjük, már, ha nem veszítjük el az állásunkat. Hazánkban rengeteg embert megvédett most ez az intézkedés – vélekedett. Elmondta, ennek ellenére a kisebb értékű személyi kölcsönt tovább fizeti, mégpedig az eddig megtakarított vésztartalékból.

– Már nincs sok a hátralévő futamidőből sem. Ha viszont magas, mondjuk százezer forintnál nagyobb lenne a hiteltörlesztésem, akkor én is élnék a lehetőséggel – magyarázta. Úgy gondolja, a jövőben jobban odafigyel majd a hitelkártya-használatra. Ugyanis a váratlan válsághelyzet miatt a fizetés nélküli szabadságát tölti, így nem érkezik munkabér a számlájára, amiből törlesztené az adósságát – fogalmazott.

Több banknál elérhető az olcsó személyi kölcsön

Mostantól új feltételek vonatkoznak a legnépszerűbb lakossági hitelekre, a személyi kölcsönökre, ezeknek maximum 5,9 százalék lehet a teljes hiteldíjmutatójuk (THM). Ez azt jelenti, hogy egymillió forintra vetítve egy ötéves kölcsön havi részlete alig több mint 19 ezer forint. A kamatplafon mostani bevezetésére eltérően reagáltak a pénzintézetek. Vannak olyan lakossági bankok – például a Takarékbank vagy a K&H –, amelyek kínálatában már elérhetőek az új személyi kölcsönök. Akadnak viszont olyan pénzintézetek is, amelyek első körben felfüggesztették a személyi kölcsön igények befogadását, mert az új feltételekhez mérten kidolgozzák a kockázatokat, a hitelbírálati kritériumokat, és ezt követően jelenhetnek meg a piacon az új termékekkel.

Megnő a PIN-kód nélküli fizetések határa

Ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett, érintőkártyás vásárlások összeghatára április 15-től. Ezzel becslések szerint a vásárlások csaknem 90 százalékánál a vevőnek nem kell megérintenie a POS-terminált – közölte kedden a Pénzügyminisztérium.

Nem kell már sokszor a papírpénzzel bánni

Ez az intézkedés is a járvány lassítását szolgálja. A vírus elleni küzdelem része, hogy növeljék a készpénzmentes fizetés arányát, a fizikai kapcsolatokat pedig minimalizálják a vásárlásoknál.

A jogszabály módosításakor rövid felkészülési időt adnak a bankoknak, valamint a kártyát kibocsátó társaságoknak.

Higiéniai szempontból jó megoldás lehet az okostelefonnal vagy okosórával való fizetés is, ezekben az esetekben ugyanis a rendszer egyáltalán nem kéri a PIN-kódot, és így a terminált sem kell fizikailag megérinteni – tájékoztat a tárca.

Online számlák: nem kötelező az átállás

A járványhelyzet miatt az online számlaadat-szolgáltatásban április 1-jétől július 1-jéig nem kötelező átállni a 2.0 verziójú XSD alkalmazására. A korábbi verzióban küldött adatokat is fogadja a NAV – tájékoztatta lapunkat dr. Paskujné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense.

A járvány lassítására radikálisan csökkenteni kell a személyes érintkezések számát az élet minden területén. A számlázóprogramok frissítése azonban sok vállalkozásnál nem oldható meg távolról, hanem ahhoz a fejlesztőnek fel kellene keresnie személyesen a megrendelőjét.

Problémát jelenthet az új verzió telepítése akkor is, ha abban külföldi szakembernek kellene közreműködnie. Ahogy akkor is, ha a hazai társaság informatikai rendszere külföldön működik, és a telepítés személyes jelenlét nélkül szintén nem kivitelezhető. Mindez azt jelenti, hogy a NAV április 1-jétől nem szünteti meg az online számla rendszer korábbi verziójának támogatását és nem teszi kötelezővé az újabb alkalmazását.

Ezzel a könnyítéssel biztosítható, hogy a kötelező adatszolgáltatást az átállás technikai műveletei nélkül is minden adózó teljesíthesse, írja lapunknak küldött közleményében az adó- és vámhivatal.