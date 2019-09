A Helyi Választási Bizottság tagja, Deé András sajtóközleményben jelentette be, hogy az egri ellenzék aláírás-botránya ügyében feljelentést tesznek. Az Egységben a Városért Egyesület elnöksége ugyancsak sajtóközleményben válaszolt.

Deé András csütörtökön délután kiadott sajtóközleményét változtatás nélkül közöljük:

„A Fidesz-KDNP Helyi Választási Bizottságba delegált tagjaként felháborítónak tartom, hogy az ellenzéki pártok, vagyis az MSZP, a Jobbik, stb. szervezetek által létrehozott álcivil szervezet, az Egységben a Városért Egyesület delegáltja az ellenfeleit aláírással támogató választópolgárok adataival élt vissza.

Bebizonyosodott, hogy Mirkóczki Ádám emberei magukat hazug módon választási szerv tagjainak állították be, hatóságot játszva kerestek fel és tévesztettek meg egri polgárokat a saját otthonukban.

A jobbikos Hajnády Kristóf Endre által megtévesztett személyek minden jelenlétükben aláíratott nyilatkozatukat visszavonták. Az egri ellenzék aláírás-botránya ügyében feljelentést teszünk, és arra kérjük a nyomozó hatóságot, minden körülményre kiterjedő, alapos vizsgálatot végezzen, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy Mirkóczki Ádám emberei megtévesztő módon, egri polgárokat zaklathassanak otthonukban politikai nézeteik miatt!

Mirkóczki Ádám nyilatkozataiban elismerte, hogy az ő delegáltjuk, Csarnó Ákos kerestette fel célzottan az egri polgárokat otthonaikban. Elismerte azt is, hogy az egri polgárok általuk gyűjtött adatait jogszerűtlenül felhasználták.

Emiatt felszólítom Mirkóczki Ádámot, hogy azonnali hatállyal hívják vissza a HVB-ból a választópolgárokat politikai nézet szerint listázó, adataikat másoló, jogosulatlanul felhasználó delegáltjukat, Csarnó Ákost!” – olvasható Deé András sajtóközleményében.

Az Egységben a Városért Egyesület elnöksége sajtóközleményben válaszolt Deé Andrásnak, amelyet ugyancsak változtatás nélkül közlünk.

„Az egyetlen botrány és a legfőbb kérdés továbbra is az, hogy a Habis Lászlót támogató személyek adatai és neveiknek hamisítványai, hogyan kerületek a Fidesztől egy független jelölt ajánlóíveire!

A Habis László által delegált Deé András hazudik és közleményével csak azt bizonyítja, hogy Deé András esküjéhez méltatlan, feladatára alkalmatlan. Semmiféle Habis Lászlót támogató adattal nem élt vissza sem Dr. Csarnó Ákos, sem más az Egységben a Városért Egyesület részéről, ilyenekhez hozzá sem férhetett senki. A választási bizottságba delegált tagunk azt tette és teszi most is, amire Habis László jelenlétében megesküdött: a törvényeket betartja és másokkal is betartatja. Dr. Csarnó Ákos a fideszes Deé András helyett is elvégezte azt a munkát, amelyben lelepleződött egy minden valószínűség szerinti fideszes csalás: Habis László támogatóinak adatai, amihez kizárólag ők fértek hozzá, átkerült másolással és hamisítással egy független jelölt ajánlásai közé! Ezért Habis Lászlónak és az egri Fidesznek kell vállalnia a felelősséget! Deé András válaszoljon arra, hogy kik és milyen adatok alapján keresték meg illetve milyen presszió hatására érték el a nyilatkozatot tevő személyeknél, hogy azok a minden kényszer, fenyegetés vagy ellenszolgáltatás nélkül, tanúk előtt tett korábbi nyilatkozataikat visszavonják!? A Fideszben mégis lemásolták törvénytelenül az ajánlóíveket!? Készítettek „Habis – listákat”!?” – olvasható a közleményben.