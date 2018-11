Dél-Hevesen nem fogy a magyar, de minden második felnőttet érinti korunk népbetegsége

A legutóbbi tiszanánai testületi ülésen a helyi orvosi körzetek vezetői számoltak be az egészségügyi helyzetről. Dr. Tóth József, a 2500 lakost számláló település polgármestere a Heolnak elmondta, az önkormányzat minden évben kér ismertetőt a egészségügyi dolgozóktól, ennek keretében a két háziorvos, a fogorvos, valamint a védőnők adtak tájékoztatást.

– Az egyes számú háziorvosi körzet vezetője, dr. Wolkovski Bogdan Pawel a népegészségügyi adatokról számolt be – fogalmazott a község irányítója. – A doktor csaknem 1360 betegkártyával rendelkezik, s különböző betegségek gyakoriságára hívta fel a figyelmet. Első helyen szerepel a magas vérnyomás, ezt követik a keringési rendszer betegségei, majd a légzőszervi megbetegedések. A helyi lakosok megközelítőleg fele hozzá tartozik, a másik fele pedig a kettes számú körzethez.

Dr. Tóth József hozzátette, a másik orvostól, dr. Somogyi Erzsébettől megtudták, a magas vérnyomás gyakorlatilag a felnőtt lakosság felénél fordul elő, ennek egyharmadát rendszeresen gondozza is. Kiemelte, az előző évhez képest mérsékelten emelkedett a lakosság száma. Ebben az esztendőben az időskori érrendszeri betegség miatt kellett kezelni polgárokat.

– A doktornő továbbá az önkormányzat segítségét kérte a fűtés korszerűsítéséhez, s egy kondenzációs kazán vásárlását javasolta – tette hozzá.

A fogorvosi rendelőben dr. Kovács Anna fogorvos Tiszanánáról látja el a helybeli és a sarudi betegeket, Pélyről pedig az ottani, valamint a tarnaszentmiklósi pácienseket. A doktornő a tanácskozáson ismertette, hogy sikeresen letette a szakvizsgát konzerváló fogászat és fogpótlástan tárgyakban. Munkájával kapcsolatban arról szólt, hogy nagyon jók a lakossági visszajelzések, tapasztalatok.

A község vezetője kifejtette azt is, hogy a védőnők különösen nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre. Elsősorban a várandós nőkkel, a gyermekágyas anyákkal, valamint az újszülöttekkel foglalkoznak. A gondozottak száma összesen 235, ez 161 családot jelent.

– Az élve születettek száma nő a községben – jelentette ki dr. Tóth József polgármester. – Tavaly negyvennégy baba jött a világra, az idén pedig eddig harmincöt született. Az év hátralévő részében még öt gyermek születése várható. A faluban továbbá egy gyermekorvos tart konzultációt, emellett beszámolót kaptunk az oktatási intézményekben zajló védőnői tevékenységről is. Ide tartoznak a szűrővizsgálatok, a kampányoltások, s a tisztasági vizsgálatok is. A védőnők nagyobb monitort, új ajtót és festést kértek még, amit a testület jóváhagyott, s teljesít majd.

Arra is kitért a községvezető, hogy jelenleg felújítják az egészségház tetejét. A 20 millió forintos beruházás a végéhez közeledik, ebből 15 millió a tetőszerkezet építése, a többi fűtéskorszerűsítés, s orvosi eszközök beszerzése.

Egy praxishoz tartozik a két falu

Az 560 lakost számláló Hevesvezekényen egy háziorvosi praxis működik, amely közös Tarnaszentmiklóssal. Az új háziorvos dr. Fűtő László, akivel nagyon elégedettek a lakosok. A fogorvosi ellátásban Heveshez tartozik a település, a védőnő, Juhászné Boros Márta pedig foglalkozik a tarnaszentmiklósi polgárokkal is. Tóth Éva, Hevesvezekény polgármestere kijelentette, a született gyermekek száma stagnál. Ezentúl orvos praxisközösség működik Kisköre, Tarnaszentmiklós és Pély között, így kéthetente diabetikus kezelés van a vezekényi közösségi házban. Buda Sándorné, a 860 lakosú Tarnaszentmiklós polgármestere ismertette, hogy az idén is annyi gyermek született a faluban, mint tavaly, és nem csökken a helység lakossága. Hétköznapokon mindig elérhető a gyógyszertár a településen, a közeljövőben pedig elindul a gyógytorna, valamint a dietetikus tanácsadás is.