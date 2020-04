Dél-hevesi körkép: Átány közterületi alkoholtilalommal is harcol a vírus ellen

Élelmiszercsomaggal, egészségügyi felszereléssel, krízisalappal segítik a lakosságot a dél-hevesi falvak vezetői a járvány idején.

Turó Tamás, Kömlő polgármestere a kijárási korlátozás idejére kéri a szülőket, hogy tartsák otthon a gyermekeket. A 65 év feletti nyugdíjasokat széles körben támogatja az önkormányzat, s tanácsolják az időseknek, hogy maradjanak a lakásukban.

A községvezető hangsúlyozta, a hátrányos helyzetűek, a szépkorúak, a nagycsaládosok és a munkájukat elvesztettek részére létrehoztak egy krízisalapot, amelybe magánemberként ötszázezer forintot fizetett be. Ehhez az önkormányzat további egymillió forinttal, a képviselők egyhavi tiszteletdíjukkal járultak hozzá. Arra kér minden helyi vállalkozót, köztisztviselőt, ha tudják, támogassák ezt az alapot.

– Hárommillió forint értékben vásárolt élelmiszert az önkormányzat, e csomagok közel hatszáz otthonba jutottak el. Maszkokat varrnak a nyugdíjasok, ehhez a helyhatóság vette meg az alapanyagot. Csirkehúst is vittünk az időseknek, a kisebbségi önkormányzat ötven csomagot osztott szét az egyedülálló öregek között. Ezt az önkormányzat kétszázezer forinttal támogatta – részletezte. Hozzátette, a népkonyhai szolgáltatást úgy oldják meg, hogy kiszállítják az ebédet a nyugdíjasoknak. Közel 150 ingatlan lakóinak osztottak ki 25 ezer forint fűtési támogatást.

Tarnazsadányban is igyekeznek támogatni az ott élőket, ugyanis a helyhatóság, a roma nemzetiségi önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Tarnazsadányi Jelenlét Pont tisztasági felszerelésekből álló csomagot állított össze a lakosság számára. Koczka Ferenc polgármester közölte, a járvány megelőzése érdekében döntöttek úgy a képviselőkkel, hogy minden házhoz eljuttatják ezt a pakkot. Ebben található tájékoztató a betegségről és a helyes kézmosásról is. A cél, hogy segítsék a védekezésben a tarnazsadányiakat. Arról is szólt, hogy sikerült kétezer-négyszáz edényt beszerezniük, így hétfőtől újra tud melegételt biztosítani az óvoda konyhája. Az ellátás folyamatos a településen.

Átányban szigorításokat vezettek be a veszélyhelyzetre tekintettel. Jámbor Dénes községvezető kijelentette, hogy az önkormányzat rendeletben korlátozta a szeszes ital fogyasztását közterületen. Annak minősül minden olyan településrész, amit azonos feltételekkel bárki használhat a tulajdonviszonytól függetlenül. A rendelet betartását a rendőrség fokozottan ellenőrzi. A polgármester hozzátette, a népkonyhán főzött ételt újabb rendelkezésig mindenkinek házhoz szállítják a szolgáltató Gordiusz Intézet és a Gondozási Központ munkatársai.