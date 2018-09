Délczegül ülő nemes amazonok

Nagyszerű, dicső, magasztos volt a vasárnapi hölgymenet, az egri nők 1552-iki hőstette semmi ehhez képest!

Az egri hölgymenet.

T. szerkesztő ur! Örömkönnyek potyognak szemeimből, midőn e sorokat irom, mert látták szemeim – a Csiky Sándor javára rendezett hölgymenetet. Igenis, hölgymenetet, drága szerkesztő úr! nem pedig kofamenetet, mint a hogy önnek különben igen tisztelt ujdonásza elég lovagiatlan volt magát kifejezni. Oh szerkesztő ur! ha én most dagadó szivem hullámérzelmeiről ékes Madarász-sággal „tudatást” irni képes volnék! De nem! – itt, itt szélbali oldalamon fölösen érzem, hogy gyenge és a személyi hiuság ragyogó pávatollait levetkezett pennám vállai ily óriási terhet megbirni hivatva nincsenek. Ne vedd tehát rosz néven tőlem, oh nép! ha a városunk évkönyveiben majdan dicsően ragyogó eseményt, a mult vasárnapi hölgymenetet, csak ugy silány prózában éneklem meg.

Nagyszerű, dicső, magasztos volt a vasárnapi hölgymenet, az egri nők 1552-iki hőstette semmi ehhez képest!

Képzelj magadnak, jámbor olvasó, ki elég szerencsétlen valál, jelen nem lehetni, bokáig érő sárvizet, s abban egy csapat szemenszedett, kurtaszoknyás hölgyet eviczkélni, Csiky Sándor nevét rikoltozva, néhány zászló alatt, vezettetve egy derék, jól magérett, termetes czigányasszony által lóháton, kinek mindkét oldalán egy-egy fiatal, kurta kilis oh-nép-hölgy lovagolt, kezükben piszkafával, mely a kardot, s talán egyuttal a szavazó botot is helyettesité, *) Délczegül ültek a nemes amazonok jámbor természetű paripáikon, még pedig a mint illik, férfimódra, keresztül vetett lábakkal.

A mint az épületes diszmenet Csiky Sándor háza elé ért, az ablak fölpattant, s egy hölgy „ékes” beszédet tartott a megtisztelthez, ki arra még ékesebben válaszolt, ex abrupto, á la Cicero contra Catilinam, hálásan megköszönvén a „nagyszerü megtiszteltetést,” mely nem az ő physikai személyét, hanem az elvet illeté, melyet ő képvisel, és kegyeikbe ajánlván magát és családját. Ezután egy hölgy fehér zászlót dugott be az ablakon, melylyel a jeles férfiut a hős hölgysereg megtisztelni kegyeskedett. Végre megindult a deli menet, s a főutczán vonult a néző publicum nagy mulattatására. Beszélik, hogy különösen a lovagló hölgyeknek oly szavakat kiabáltak utánok, melyek bizonyára még sokáig visszhangozni fognak füleikben.

Igy folyt le a Csiky Sándor javára rendezett hölgymenet, mely azon szerény gondolatot érlelete meg bennem: hogy mégis csak szép dolog, ily roppant népszerüséggel birni.

Babszem Jankó.

*) A propos szavazó-bot! A „B. P. Közlöny” átvette az „Eger” azon hirét, mely a botokkal történendő szavazásról szólt, de a „bot” szót kikórigálta „golyó”-ra. Ime az egri és hevesmegyei szavazásmódot oly furcsának találják Pesten, hogy el sem akarják hinni. Pedig hát mi furcsa van abban, ha 5 láb hosszu botokkal szavazunk? Na ja!

A kivándorlás.

Az Amerikába való kivándorlás mérve az idei télen sem csökkent vármegyénkben. Január hó folyamán 862-en, illetve a kiséretökben kivándorolni óhajtó családtagokat is számba véve, 929-en kértek útlevelet Hevesmegye területéről. Az útlevelet megkapták 857-en. A kivándorlók számaránya az egyes járások között igy oszlik meg: egri járásból 250, gyöngyösi járásból 126, hatvani járásból 4, hevesi járásból 26, tiszafüredi járásból 133, pétervásári járásból 295, Eger városból 19, Gyöngyös városból 4. Egyes községeket tekintve, a legtöbb kivándorló a tiszafüredi járáshoz tartozó Sarud községből való, honnan 96-an kértek január hó folyamán utlevelet. Az alispán a tömeges kivándorlásra való tekintettel szigoru vizsgálatot inditott az iránt, vajjon nem működnek-e a községben titkos ágensek, kik kivándorlásra csábítják a hiszékeny embereket.

Hírek.

Hallatlan! Soha ilyent, még a legsötétebb Ázsiában sem. A hatvani kir. járásbiróságnál, hogy milyenek az állapotok azt leginkább igazolja az a körülmény, hogy 20-25 éves hagyatéki ügyek csak most kerülnek kiosztás alá. És ez is miért? Azért, mert a vezető járásbiró ellen fegyelmi feljelentés tétetett, különben még 50 esztendő mulva sem kerültek volna elő ezek az ügyek a járásbirósági lomtárból. – Bizon jó lesz itt már tisztogatni!

