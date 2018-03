Diákként vált közéleti emberré Komlósi Csaba

Komlósi Csaba 2014-től az egri közgyűlésben képviselőként, s a szociális és családügyi bizottságban dolgozik. A Lehet Más a Politika (LMP) színeiben politizál, s tagja a párt országos elnökségének is. Az április 8-i választásokon egyéni jelöltként méreti meg magát. Ebből az apropóból kérdeztük a közéleti tevékenységéről.

– Mikor került közel a politikához, az LMP-hez? Milyen szerepet vállal a párton belül, milyen feladatai vannak?

– A politikai, közéleti kérdések iránti érdeklődésem kialakulása elsődlegesen a rendszerváltozás időszakához kapcsolódik. Egri főiskolai hallgatóként aktívan részt vettem az akkoriban létrejött, ellenzékinek mondható diákkörök rendezvényein. Tagja lettem a főiskolai tanácsnak, foglalkoztam hallgatói érdekvédelemmel, szerkesztettem újságot és kulturális programokat is szerveztem. De kapcsolatban voltam a városban megjelenő ellenzéki csoportosulások, szerveződő pártok egy részével is. Az LMP-ről 2008 őszén hallottam először, és a következő évben léptem be a pártba. Már ezt megelőzően, a filozófia oktatójaként, élénken érdeklődtem az úgynevezett ökofilozófia, illetve az ökológiai etika kérdései iránt, tehát egyértelmű volt számomra, hogy a közéleti tevékenységemet egy zöldpárt keretei között folytassam. Részese voltam a párt összes eddigi kampányának, voltam a megyei szervezet elnöke, valamint az LMP kulturális szakszóvivője. Szakpolitikai koordinátorként dolgoztam a parlamenti frakciónál. Jelenleg az országos elnökség tagja, valamint a Kulturális, sport és vallásügyi kabinet vezetője vagyok.

Fotó: Huszár Márk

– Az egri közgyűlésben közismerten aktív ellenzéki szerepet vállal. Vannak erről visszajelzései?

– A közgyűlésben lassan négy esztendeje folytatok – más ellenzéki képviselőkkel együtt – szélmalomharcot a mindent leuralni igyekvő kormánypárti frakcióval szemben. Azt hiszem, közgyűlési aktivitásommal jó néhány, a fideszes városvezetés számára kínos téma sajtó elé tárásával sikerült kivívnom a közélet iránt érdeklődő egri polgárok egy jelentős részének az elismerését. Persze, nem csak politikai csatározásokkal telt az elmúlt időszak, van némi részem a kerékpárút nagylaposi szakasza mellé telepített fasor létrejöttében, vagy a szabálytalanul lerakott hulladékhalmok felszámolásában is. De tagja voltam például a kárpátaljai Nagyszőlősön járt városi delegációnak is.

– Most viszont szintet váltana. Mi volt a motiváció az országgyűlési képviselő-jelöltséghez?

– Úgy vélem, a városi munkában szerzett tapasztalataimat egy magasabb, törvényhozói szinten az ország és a térség szolgálatában is kamatoztatni tudnám. Azt gondolom, véget kell vetni a bürokratikus központosítás megalázó, idegőrlő, pénz- és papírpocsékoló rendszerének.

– Milyen programot ajánl a választóknak?

– El kell érni a hatalmi ágak következetes különválasztását, ami megakadályozná a végrehajtó hatalom túlkapásait. Biztosítani kell a valódi önrendelkezés jogi és anyagi eszközeit az önkormányzatoknak. Nem szabad engedni, hogy a fejlesztési forrásokat felesleges állami nagyberuházásokra költsék, hanem azokat a gazdaság versenyképességét segítő innovációra, valamint a nagyobb hozzáadott értéket biztosító munka- és tudásintenzív, minőségi termelés támogatására kell fordítani. Ki kell használni a megújuló erőforrásokban, a környezetbarát technológiák fejlesztésében rejlő beláthatatlan lehetőségeket. A helyi természeti és kulturális forrásokat gyarapító, azok fenntartható használatára épülő gazdasági kezdeményezéseket támogatom. A kifosztott és tönkretett magyar vidéket újra kell éleszteni. A munkanélküliek számára ne a kilátástalan közmunka nyújtson nyomorúságos megélhetést, hanem a kis- és középvállalkozások, szövetkezetek munkahelyteremtő képességét erősítő intézkedések. Az a határozott véleményem, hogy meg kell állítani a közszolgáltatások és a szociális politika leépülésének folyamatát, különösen az egészségügyben és a közoktatás terén, ahol az ellátórendszer rehabilitációja és az ott dolgozók helyzetének, továbbá jövedelmének rendezése nem halogatható tovább. Azt is szeretném, hogy a mélyszegénységben vergődő családok végre tisztességes munkából jussanak biztos megélhetéshez.

– Hogyan tölti, ha van rá lehetősége, a szabadidejét a közélet, a politika embere?

– Amennyire csak tehetem, a szabadidőmet a természetben töltöm. Rendszeresen túrázom, kirándulok a Bükkben, a Mátrában, emellett futni járok, és nagyon sokat kerékpározom. Bár ez utóbbi foglalatosság számomra valójában nem sport, hanem közlekedési forma. Ezen túl szívesen olvasok kortárs magyar irodalmat, így Háy János, Grecsó Krisztián, Bartis Attila vagy éppen Erdős Virág szövegei folyamatosan jelen vannak a napjaimban.