Dicséret Mikófalvának virágosításért

Idén több oklevelet is kiérdemelt Mikófalva, amiért részt vesz a Virágos Magyarországért versenyen.

A Magyar Turisztika Ügynökség a versenyben nyújtott kiemelkedő teljesítményüket az Év Települése díjjal jutalmazta, de oklevél járt azért is, mert jól szerepeltek a Legvirágosabb Úti Cél közönségszavazásán, illetve elismerték a palóc hagyományok ápolását és a közösségi terek igényes fenntartását.

Fónagy Gergely polgármester kiemelte, a szervező ügynökség ezen felül a verseny 25. jubileuma alkalmából minden pályázó településnek – így Mikófalva részére is – facsemetét, egy oszlopos gyertyánt ajándékozott, amelyet el is ültettek.

– Társadalmi összefogással 2016-ban kezdtünk bele a közös virágosításba, buszmegállóink felújításába, Mikófalva szépítésébe, mert célunk, hogy minél vonzóbb környezetben élhessünk együtt és egyre szélesebb körben is megismertessük településünket. Immár három éve, hogy minden évben jelentkezünk a Virágos Magyarország Környezetszépítő versenyre. Ennek eredményeként részesültünk az Év Települése díjban – mondta Fónagy Gergely.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mikófalván évente több mint tíz rendezvényt tartanak, melyek a támogatókon kívül a lakosság teljes összefogásával valósulnak meg. Ennek egyik helyszíne a falumúzeum és a csűrudvar. A falu elején alkalomhoz illő életképekkel fogadják az érkezőket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS