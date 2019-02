Bár nem tudjuk a titkot, alkalmazkodni azért sikerült,

Kezdetben volt a közvetlen árucsere. Sóért gabonát, marháért ércet, irháért díszes csecsebecsét adtak a népek. Kinek mije volt. A közvetlen cserét aztán kinőtte az idő és megjelent néhány termék, ami mindenhol értéknek számít. A letisztulás folyamatában az ezüst, majd az arany vált aztán általános egyenértékké. Később pedig pénzt vertek belőle. Körülbelül ez a folyamat az, amit mi, magunkfajta idősödő emberek tanultunk és úgy-ahogy megértettünk. Amikor pedig a pénz kézzelfoghatósága a banki műveletek során eltűnt a szemünk elől, bár nem tudjuk a titkot, alkalmazkodni azért sikerült hozzá. Így, hogyha bedugjuk a plasztikkártyát az ATM-be, elő tudjuk varázsolni a kézzelfoghatóságot.

Egy tegnapi pénzügyi fórumon a fiatalok viszont olyan dolgokkal is ismerkedtek, mint az úgynevezett kriptovaluta. Azt még csak felfogja a korosodó ember, hogy olyan digitális eszközről van szó, amely csere- vagy manapság fizetőeszközként is funkcionál, s a tranzakciók biztonságossága érdekében titkosítást használ. Ettől a ponttól kezdve azonban nehezen hangolódik rá az évtizedekkel ezelőtti folyamatokhoz programozódott agy az újfajta valóságra. Talán nincs is már szüksége, hogy ráhangolódjon. „Arra a kis időre…”

Az ifjak esete azonban más. Ismerve a felgyorsuló idő dinamikáját kijelenthetjük: életük során nekik bőven kijut majd a virtuális fizetőeszközökből és tranzakciókból. A változásokra való felkészülést azonban soha sem lehet elég korán elkezdeni. Ezt is bebizonyította ez a bizonyos fórum.