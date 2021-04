Dinamizmust, modernebb gondolkodást hozott a tarnaszentmiklósi polgármester

Bizalmat szavaztak a falu lakói a fiatal polgármesterjelöltnek 2019-ben, mikor megválasztották településük élére. Oláh Tamás tősgyökeres tarnaszentmiklósi, s igyekszik mindent megtenni, hogy szülőfaluja fejlődjön, a fiatalok helyben maradjanak, s ha lehet, még többen válasszák otthonuknak a kisközséget.

– Hogyan jött az elhatározás, hogy elindul a 2019-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltként?

– Születésem óta Tarnaszentmiklóson élek. Korábban kamionsofőrként dolgoztam, emiatt más településeken is megfordultam, sok mindent láttam. A mi kis falunkon azonban csak azt, hogy nem fejlődik, megrekedt egy szinten, a fiatalok pedig elvándorolnak innen. Baráti társaságból, ismerősi körből is nagyon sokan elköltöztek már. Az motivált az indulásban, hogy szerettem volna megfordítani ezt a hanyatló tendenciát: a fiatalok jöjjenek vissza, szeressenek itt élni, mert azt látják, fejlődik a falu. Vonzó legyen másoknak is a hely, közösségi tereket alakítsunk ki, legyen szórakozási lehetőség.

– Hogyan szeretné ezt elérni?

– Elég rossz volt a falukép, sok volt a romos, elhagyatott ház a faluban. Elsődlegesen ezzel szerettünk volna kezdeni valamit, s úgy tűnik, jó úton haladunk. Szépült, javult a kép: ahol lehet, virágosítunk, fásítunk, a gazos vagy épp szemetes területeket kitakarítjuk. A kultúrházunkon, szolgálati lakásunkon nagyon sok javítást elvégeztünk már, a falu központjában lévő épületeken sok mindent helyrehoztuk. Van még tennivaló azonban.

– Lát esetleg valami változást az elvándorlás-letelepedés tekintetében?

– Határozottan. Egyre több fiatal érdeklődik a falubeli házak iránt. Ez talán annak is köszönhető, hogy nagyon biztonságos a település, alacsony a bűnözési rátánk. Létrehoztuk, működik a polgárőrség is. Egyre szebb képet mutat Tarnaszentmiklós, és azt gondolom, ez másoknak is feltűnt már. Úgy látom, az elvándorlás már megállt, remélem a népességcsökkenés is. Nagy öröm, hogy egyre több a kisgyermek a faluban.

– Ön a dél-hevesi térség legfiatalabb polgármestere. Elődei a település élén – s akik kihívói is voltak – mind idősebbek. Mit gondol, számított az életkora a választóknak, akik önre voksoltak?

– Azt látom a mindennapokban, hogy a lakók már szerették volna a változást. Vágytak egyfajta fiatalosabb, dinamikusabb vezetésre. Egy olyan emberre, aki modernebb gondolkodást hoz magával, motiváltabb s terhelhetőbb is. Nincsenek még gyerekeim, így sokkal több energiát, figyelmet tudok a falura fordítani. Úgy gondolom, az itt élők is érzik a pozitív változásokat, hiszen tavaly tucatnyi projektet valósítottunk meg. Sok olyat is, amire előtte tíz évig nem volt példa. Folytatjuk a munkát, hisz’ vannak még terveink.

– Ha már a terveknél tartunk: mi valósult meg eddigi elképzeléseiből?

– Büszke vagyok rá, hogy a választási plakátomon felsoroltakból már majdnem mindent kipipáltunk. Ezeken túlmenően szeretnénk rendbe tenni a belterületi útjainkat, nagyon sok rossz állapotban van, sajnos. Tavaly már több helyen végeztünk felújításokat az útjainkon, idén remélhetőleg akár kétszer annyit is rendbe tudunk hozni. A kultúrházunk modernizálását mindenképpen folytatni szeretnénk. Az épület 1962-ben épült, s nem is nagyon újítottak rajta. Nem volt benne például vizesblokk, ami nagyon fontos a ház funkciója miatt is. Éppen ezért volt nagy öröm, hogy ez is megvalósult nemrég. Van már benne fűtés, de szeretnénk nyílászárókat és burkolatokat is cserélni, festeni. Komfortosabbá, szebbé tenni a helyet.

– Mi az, amit még mindenképpen szeretne megvalósítani ebben a ciklusban?

– Erre vonatkozóan növekszik az igény, így terveink között szerepel egy minibölcsőde létrehozása. Emellett folyamatosan egyeztetünk az egyházzal, szeretnénk a templomunkat is felújítani, mert a tetőszerkezete már nagyon rossz állapotban van. Sajnos ez sem lett javítva évek óta. Nagy vágyam még kicsit felélénkíteni a turizmust itt helyben, hiszen a Tisza-tó közelsége nagyon jó lehetőség a falunak. Szeretnénk saját kerékpárutat, ennek tervezése folyamatban van, a nyomvonalat már kijelöltük: a Hanyi-gáton menne végig egészen a Tiszai gátig. Sok Natura 2000-es terület is van itt, gyönyörű helyeken lehet túrázni. Látványosságokat szeretnénk létrehozni, hogy aki a környéken jár – mondjuk két keréken –, az Tarnaszentmiklósra is bejöjjön.

– Milyen látványosságokra kell gondolni? Mivel csalogatnák a faluba a turistákat?

– Van egy elhagyott épületünk, a Liga, ami már nagyon régóta lakatlan, igen rossz állapotban is van. Ezt fel kell méretnünk, hogy érdemes-e felújítani, vagy másikat kell felépíteni a helyére. Ha ez megvan, akkor szeretnénk itt létrehozni egy kis halászati és vadászati múzeumot. Megmutatnák, hogyan vadásztak a Tisza-ártérben, s hogyan, milyen módszerekkel halásztak errefelé elődeink.