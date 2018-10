Diófa az unokáknak

Egy régi mondás úgy tartja: a diófát nem magunknak, nem is a gyerekeinknek, hanem az unokáinknak ültetjük.

Mi is örököltünk egyet, amely szinte egész évben ad munkát. Bosszant is a dolog, meg nem is. Tavasszal a virágát söpörjük szüntelen, ilyenkor meg a termés szedegetése a napi feladat. Aztán a burok, majd a levél ad takarítanivalót. A diótörés sziszifuszi munkája a nagyszülőkre marad, nekik a héja jön jól begyújtani. Ám nyaranta az árnyékot adó lombkorona pótolhatatlan, ahogy a karácsonyi diós bejgli is. Így meggondolva, tavasszal ültetek is egy fát, nehogy az unokák munka és bejgli nélkül maradjanak, én meg majd megtöröm…

