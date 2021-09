Dr. Pajtók Gábor: „Felesküdtem a hazám és Heves megye szolgálatára”

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott és fideszes választókerületi elnök lapunk kérdésére elmondta, amit ígérhet, az a tisztességes, kiszámítható kapcsolat. Meglátása szerint a megyeszékhely felett jó ideje gyülekeznek a viharfelhők.

– Lendületes és nagy munkabírású kormánymegbízottként ismerik a kollégái. Hogyan birkózott meg a nyári uborkaszezon egyhangúságával?

– Nyolcadik éve vezetem és irányítom a Heves Megyei Kormányhivatalt, hivatali munkámat szolgálatnak tekintem. A köz érdekében eljárva kell segíteni az embereket a legnagyobb elköteleződéssel és a legmagasabb szakmai tudással. Ebben nagyon szigorú vagyok. A kormányhivatalnak az életünk majd minden szegmensére kiterjedő hatásköre, a szervezet nagysága, az ügyek száma, sokfélesége állandó jelenlétet, határozott irányítást és a kollégáimmal történő folyamatos együttgondolkodást, izgalmas szakmai vitákat igényel. Köszönettel tartozom a munkatársaimnak, akik nagy teherbírással, magas szintű szakmai tudásukkal látják el feladataikat. Higgye el, még egyetlen nyári időszakot sem éltem meg uborkaszezonnak. De úgy gondolom, a kollégáim sem. Persze az is lehet, hogy bennem van a hiba. (nevet) Még az unokáinkkal tervezett szabadság jó része is csak a szándék szintjén maradt.

– Melyek jelenleg a legfontosabb hivatali teendői? Mit várhatunk az ősztől?

– A Heves megyei oltási munkacsoport vezetőjeként elsőrendű fontosságúnak tartom a Covid vírus elleni átoltottsági arány növelését egész Heves megyében. Határozott célunk, hogy legalább a 70 százalékos átoltottsági arányt elérjük, ugyanis ez lehet a záloga annak, hogy megyénkben a járvány negyedik hulláma kevés embert betegítsen meg. Örvendetes a fiatalok, illetve szüleik felelős gondolkodása e tekintetben. Felismerték, szüleik, nagyszüleik, barátjuk, barátnőjük, iskolatársaik egészségét csak az oltás révén óvhatják meg, tekintettel ennek a vírusnak a soha nem tapasztalt mutálódóképességére, a vírusfertőzés kiszámíthatatlan egészségügyi kockázataira.

Nagy alázattal kérek mindenkit, hogy éljen az ingyenes oltás lehetőségével akár a háziorvosánál, akár a kórházi oltópontokon, mert az oltás életeket ment!

Folyamatosan dolgozunk továbbá azon, hogy fejlesztésekkel, átalakításokkal, egyszerűsítésekkel „ügyfélbarát” eljárásokat alakítsunk ki. A szándékunk az, hogy minél nagyobb elégedettséget váltsunk ki mindazon ügyekben, ahol honfitársaink élete vagy a gazdálkodó szervezetek fejlesztései, működése találkozik a kormányhivatal működésével, minél inkább megfeleljünk a szolgáltató állam kritériumainak.

– Nagyjából három hónapja kérték fel Heves megye egyes számú választókerületének elnökletére, nem sokkal később képviselői jelöltségét is üdvözölhettük. Melyek az első tapasztalatai ebben az új feladatkörben?

– Váratlan és egyben megtisztelő volt Orbán Viktor miniszterelnök felkérése. Régóta ismer, tudja, milyen vagyok, mit képviselek. Megállapodtunk, hogy minden segítséget megad a maga részéről a céljaim eléréséhez. A személyem természetesen változást hoz. Egyrészt ez természetes, mert minden ember más karakterű, így a rá jellemző értékek önmagukban is változást jelentenek. Személyemben egy polgári értékrend fog markánsan megmutatkozni. Másrészt a politikai hitvallásomból eredően három rendkívül fontos érték megjelenítésére törekszem: partnerség, kiszámíthatóság, fejlődés. Ezek esznek a politikám alappillérjei.

A partnerség jegyében meg kell próbálni mindenkivel együttműködni.

Mindenkinek a jobbomat nyújtom, segítséget kínálok. Lesznek, akik elfogadják, reményeim – és az eddigi tapasztalataim – szerint ez a többség. Lesznek azonban, akik elutasítják, akiknek fontosabb az egyéni érdek vagy a pártpolitika. Sajnos velük nem lesz kapcsolat. Amennyiben ezek az emberek valamilyen szervezetet képviselnek, akkor a közösséget magát nem hagyhatom cserben. Meg fogom találni a módját, hogy a közösség ne szenvedjen hátrányt egy-egy vezetője, képviselője magatartása miatt. Ennek szellemében az elmúlt három hónapban több száz emberrel találkoztam. A választókerület minden települését bejártam, hogy első kézből tájékozódhassak a helyi ügyek alakulásáról.

– A falvakból milyen tapasztalatokkal tért vissza?

– A kistelepülések látogatása alkalmával tovább erősödtek a – már kormánymegbízottként is meglévő – pozitív tapasztalataim. Rengeteg olyan helyi kezdeményezést, elképzelést és jó példát láttam, amely hitet ad számomra is az elkövetkező időszak feladataihoz. A fejlődés a motorja a jobb életnek. Nagyon jó látni a falvakban is, hogy újulnak meg az intézmények, egyre több az építkezés, egyre több embernek van munkája, egyre látványosabbak a kormányzati intézkedések hatásai. Ezeket a fejlesztéseket kell folytatni, ahol lehet, növelni. A települések további előrelendítésében kulcsfontosságú szerepük lesz a települések polgármestereinek, akikkel korrekt munkakapcsolatban vagyok. Kemény munkát végeznek a képviselő-testületekkel, a hivatali és intézményi munkatársakkal, valamint a helyi civil közösségek támogatásával a falvak megmaradásáért és felvirágoztatásáért. Egy nyelvet beszélünk a vidéki vezetőkkel, és hálás vagyok azért az elkötelezett munkáért, amelyet a közösségeikért vállalnak. Biztosítottam őket arról, hogy egy tisztességes és világos kapcsolat keretében minden segítséget megadok a választókerületem összes településének és lakóinak a gyarapodásáért.

– Ha jól értem, újfajta munka­módszerre épít. Partnerség és együttműködés kialakítására. Minél többet találkozni a helyi közösség vezetőivel, a ­civil szervezeteivel. Ez látványos volt az elmúlt hónapokban a falvakkal, de mi a helyzet Egerrel?

– Természetesen ugyanaz vonatkozik Egerre is, mint a többi településre. Partnerséget kínálok a városnak, ahol a családom, gyermekem és unokáim is élnek. Tisztességes, kiszámítható kapcsolatot ígérhetek, amelynek fókuszában a fejlesztés, a fejlődés áll. Ez minden egri érdeke. Nincs baloldali egri és nincs jobboldali egri, csak egri van. Ha a város fejlődik, arra mindannyian büszkék lehetünk, pártállástól függetlenül. Ám míg a vidéki településeken egyértelmű a válasz, addig Egerben ez nincs így. Ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ki kivel van, s ki ki ellen van. Ma úgy látom, hogy több a bizonytalanság, a bizalmatlanság, az ellentmondás, a sérelem, a gyűlölet és a rossz döntés, mint ami egy normális működés során előfordul. Azonban most már egyre több egri számára is világos, hogy míg a vidéki települések összekapaszkodnak, próbálnak együttműködni a településük érdekében, fejleszteni a környezetüket, addig Egerben ez nem így van. Egyre inkább gyülekeznek a sötét felhők a város felett. Nem tudom, meddig tartható ez a helyzet.

– Ön szerint mi miatt alakult ki ez a helyzet?

– Sok oka van ennek. Az ellenzéki együttműködésben kell keresni a válaszokat. A belső részleteket nem ismerhetem, így kívülről csak az látszik, hogy a több pártból álló ellenzéki összefogás nem működik. Működésképtelen, s sajnos azt kell látnunk, hogy nincs jó kezekben a város. Számomra minden nap azt bizonyítja, hogy Habis László polgármester irányítása alatt sokkal többet fejlődött Eger, stabilitás, kiszámíthatóság jellemezte azt az időszakot, az ügyek előre haladtak. Ami pedig különösen fájdalmassá teszi számomra ezt a történetet, hogy a kormányzat gazdaságpolitikájának köszönhetően többnemzedéknyi idő óta nem látott haladás jellemezte az elmúlt nyolc-tíz évet. Több tízmilliárdos fejlesztések valósultak meg, kiemelkedően jól teljesített a helyi gazdaság. Ezért is aggasztó az Egerben kialakult helyzet, mert ha ez így folytatódik, szinte elkerülhetetlen lesz a városban a visszaesés, ami magával ránthatja a sok száz turizmussal foglalkozó vállalkozást is.

Fontos alapvetés, hogy a felelős helyi politikának és a pártpolitikának egészséges egyensúlyban kell lennie, mert annak elvesztése súlyos problémákat hozhat.

Az egyik nem mehet a másik rovására. Egerben megítélésem szerint az arányok eltolódtak. Helyben a választópolgárok érdekeit kell elsősorban szem előtt tartanunk. Ebbe nem fér bele egymás folyamatos aláaknázása és az egymásra mutogatás. A város és térsége érdekében bizonyos kérdésekben törekednünk kell a józan kompromisszumok megkötésére. Hogy miért? Egyrészt, mert a lokálpatriotizmus kötelez, másrészt ez a vidék a mi otthonunk, és akkor is egymás szemébe kell tudnunk majd nézni, amikor már rég nem vállalunk politikai pozíciót.

– Ennyire látszik a különbség a vidék és Eger között?

– A vidékieknek sem kell szemüveg, hogy lássák, Egerben valami nincs rendben. Gondozatlan közterületek, a hajléktalanok utcai térnyerése is borzolja a kedélyeket, csúszó projektek, kiváló szakemberek távozása vagy eltávolítása, sorolhatnám még. Egyszóval az „összefogásnak” nevezett baloldali ellenzéki tömörülésben szokatlanul erős törésvonalak és játszmák alakultak ki, amelyek a mai napig gátját képezik a konstruktív együttműködésnek és ennek leginkább a város issza meg a levét.

– A fentebb vázolt állapotoknak köszönhetően kezdett tárgyalásokba önnel Mirkóczki Ádám?

– Erről talán inkább őt kellene megkérdezni. Én arra esküdtem fel, hogy a hazámat és Heves megyét szolgáljam a közigazgatás zavartalan működési feltételeinek biztosításával. Ezért minden Egerben és minden Heves megyében élő honfitársam ügye felülemelkedik a pillanatnyi pártpolitikai kérdéseken.

– A kormány is azt az üzenetet közvetíti, hogy teszi a dolgát, és nem azzal van elfoglalva, ki a barát és ki az ellenfél, mit tapasztalt a választókerület többi településén?

– Kiegyensúlyozottabb viszonyokat a települések közgyűléseiben. Úgy látszik „a nagyság” átka lett a politikai perpatvar. Köszönhetően a polgári kormányzásnak, a Magyar Falu, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program térségünk településeinek is nagy lökést adott. Csak élő kapcsolat által képviselhető egy-egy település ügye, hiszen a fejlesztési igények mindig helyben fogalmazódnak meg. Amennyiben szeretnénk megállítani egyes Heves megyei térségekben a falvaink népességcsökkenését, segíteni a roma közösségek munkaalapú felzárkóztatását, a települések fenntartható fejlesztését, ahhoz sok-sok helyi szintű, közvetlen találkozáshoz kapcsolódó következetes és folyamatos munkára lesz szükség. Eger és térsége fejlődése részét képezi annak a magyar küldetéstudatot pregnánsan tükröző kormányzati célnak, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió ötödik legélhetőbb térségévé váljon. Azért szeretnék dolgozni, hogy kiszámíthatóan és jobban éljenek itt az emberek. Meggyőződésem, hogy ez sikerülhet.