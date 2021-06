Közel egy év után újra ülésezik az egri közgyűlés ma, mind a tizennyolc egri képviselő megjelent.

14.35

Dr. Pápai Ákos elmondta, hogy szerinte véget kell vetni a jelenlegi helyzetnek, melynek ez az egyetlen módja.

– Azt gondolom, hogy az itt látható dokumentumok nagy része nem idegen a jelenlévők számára, maximum egymásra építve nem szembesültek még ezekkel az ügyekkel. Nyilván a bíróság dönthet csak minderről, s ha a képviselőknek nincs félnivalója, akkor támogatják ezt az előterjesztést, vagy továbbra is a nevét adják ahhoz, ami Egerben zajlik – húzta alá.

Oroján Sándor az Egységben a Városért Egyesülethez szólt, kérte, hogy a képviselék fejtsék ki véleményüket.

Minczér Gábor alpolgármester hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal felülvizsgálja az önkormányzati döntéseket, s volt olyan, amit megkritizáltak, de jogsértést nem találtak. Szerinte mindez csupán dr. Pápai Ákos bosszúja a polgármester ellen és lejárató kampány.

A képviselő szerint szó sincs bosszúról.

14.14

Mirkóczki Ádám ezt követően elmondta, a határozati javaslatban leírtak épp a kormányhivatal feladatát írják le, akik minden döntést megvizsgálnak. Keresztes Zoltán módosító indítványban kérte hogy a javaslat a következő közgyűlésen lenne téma, mert sokaknak nincs kellő jogi ismerete.

– Kísértetiesen hasonlít ez az alkalom a tavaly januári közgyűlésre, amikor a polgármester egy zárt mappát lobogtatott és választási csalónak nevezett minket. Most is egy vaskos dokumentumot kaptunk, de ennek tartalmát megismerhettük. Valaki komoly munkát végzett annak érdekében, hogy bebizonyítsa, a polgármester jogszerűtlenül járt el. Ez komoly téma, meg kell vizsgálni. Én úgy gondolom, igennel kell szavazni, de véleményem szerint ez inkább politikai vélemény, mint jogi dokumentum, és félő, hogy komolytalan lesz az ügy kimenetele. Épp mint a polgármester listázós feljelentése – mondta Oroján Sándor.

14.00

A negyedik napirendi pontot – amely a veszélyhelyzet alatt született polgármesteri rendeletek felülvizsgálatálatára vonatkozik – időkorlát nélkül tárgyalja a grémium.

Komlósi Csaba elmondta, hogy javasolni fogja a bizottsági struktúra átalakítására vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezését.

Dr. Pápai Ákos módosító indítvánnyal élt. Indoklása szerint a polgármester annyira hektikusan hozott döntéseket, hogy indítványában bírósági eljárás kezdeményezését kéri a közgyűléstől a polgármesteri felelősségének megállapításában és tisztségének megszüntetéséhez.

13.20

Dr. Pápai Ákos kérte, hogy koncentráljanak a napirendre a felszólalásokban.

Dr. Pócs Alfréd elmondta, az Egri Városvédők Egyesületének korábban is célkitűzése volt, hogy az ingatlanokat nem szabad hagyni lepusztulni, az értékesítésből befolyó összeget pedig lakásokra vagy felújításokra kell költeni.

Lombeczki Gábor arról érdeklődött, hogy Mirkóczki Ádám programja szerint miért nem bocsát vállalkozók rendelkezésére kihasználatlan ingatlanokat. A polgármester elmondta, hogy történt ilyen, de erre nagyon korlátozott lehetőséget biztosít a vagyonrendelet.

Orosz Lászlóné módosításban javasolta, hogy minden ingatlaneladás nyílt licites legyen.

Dr. Pápai Ákos elmondta, hogy az elidegenítés módjáról is a közgyűlés döntene.

A módosítást 10 igen 8 nem arányban elfogadták, a határozatot viszont nem fogadta el a közgyűlés. A rendelettervezetet 5 igen 10 nem, 3 tartózkodással elvetették.

Mostantól egymillió forint felett városi bizottság, tízmillió forint felett pedig a közgyűlés dönt. Mostantól minden ingatlant nyílt liciten adhatnak csak, zárt borítékos értékesítésről csak a közgyűlés dönthet.

12.55

Orosz Lászlóné leszögezte, hogy nem az építési telkek értékesítésével van gond, de például a Széchenyi utcai egykori óvoda értékesítését egyben szavazták meg, de zárt borítékos eljárásban. Mégis olyan hírekkel találkozott, hogy az üzlethelyiséget eladták, az ingatlan egy részét bérbe adták, az óvoda pedig még megvan.

Mirkóczki Ádám elmondta, hogy az igazságügyi értékbecslés feletti áron kelt el az ingatlan. Bejelentette, hogy az Almagyar dombi telkek eladását egy egri vállalkozó megakadályozta, mivel egy korábbi egyezség alapján – 2000 forintos négyzetméterenkénti árral igényt tartva rájuk – peresítette azokat.

Farkas Attila alpolgármester felszólalásában a tárgytól eltérve beszélt, ezért dr. Pápai Ákos kérte az ülést ideiglenesen vezető Minczér Gábort, hogy figyelmeztesse ilyen esetben a felszólalót. Rövid, humoros közjáték következett: Minczér Gábor figyelmeztette Farkas Attilát.

Oroján Sándor emlékeztette a polgármestert, hogy nem csupán építési telkekről van szó, hanem arról, hogy a város összes ingatlanának eladási lehetőségét felmérette. Kérte, hogy inkább a bérbeadás és a hasznosítás legyen a fókuszban.

Kovács Cs. Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a 2000 forintos négyzetméterenkénti árral értékesítés Nagy Imre polgármestersége alatt volt téma.

– Sértett gyermekként dobja vissza közgyűlési hatáskörbe a témát. Úgy gondolom, hogy ez a kilencvenes években volt jellemző, mikor az önkormányzatiság még gyerekcipőben járt, ezen mára túlléptünk – húzta alá. Hozzátette, ha valamit tényleg jobban megéri eladni, azt támogatják, de közösen kell dönteni.

12.33

A következő előterjesztés a vagyonrendeletet módosítaná dr. Pápai Ákos kidolgozásában. Eszerint a polgármester csak nettó egymillió forint érték alatt dönthet ingatlan eladásról, 10 millió forintig a Városgazdálkodási Bizottság, efelett pedig a közgyűlés döntene.

Sós Tamás elmondta, hogy a bizottság nem támogatta a vagyonrendelet egyik módosítási javaslatát sem. Javasolja, hogy a következő bizottsági ülésen dolgozzanak ki egy szakmai tervet reális értékhatárokkal, amely nem korlátozza le ennyire a polgármester jögkörét, ugyanakkor bevonja a közgyűlést is a döntésbe.

Mirkóczki Ádám elmondta, hogy a vagyongazdálkodási szakiroda javaslata a jelenleg hatályos szabályozás. A polgármester elmondta, az ő javaslata, hogy az egy forintos tételekről is a közgyűlés döntsön, a felelősséget szívesen átadja, mivel a szerinte ok nélküli bírálatokra nincs szüksége. Kiemelte, hogy 25 millió forint alatt – ez a jelenleg hatályos döntési értékhatár – a városban gyakorlatilag csak építési telket lehet vásárolni.

Oroján Sándor kiemelte, hogy ők nem támogatták a 25 millió forintos értékhatárt, ahogy a zárt borítékos értékesítéseket sem. Az EVE képviselők figyelmét felhívta arra, hogy ők emelték meg a polgármester jogkörét, és az ingatlanok eladási célú felmérést is. Hangsúlyozta, hogy a város érdeke nem az, hogy az ingatlanokat eladja az önkormányzat.

Sürgősségi indítványom, melyet nem fogadtak el, erre vonatkozik, így most szeretném benyújtani ehhez az előterjesztéshez módosításként – kezdeményezte.

– Ön szerint hogyan lehet hasznosítani egy belterületi építési telket ha nem adjuk el? – kérdezte Oroján Sándortól a polgármester. Hozzátette azt is, hogy a népességcsökkenés megállításához szükséges a XXI. századi minőségű lakóingatlanok megléte.

12.01

Dr. Pápai Ákos szerint az összes javaslat jogszerű, mindre szükség van. Szerinte háttéralkuk köttetnek majd vagy elsikkadnak a javaslatok. Most kell dönteni, hiszen nem a halogatásra kaptak felhatalmazást a választópolgároktól.

Komlósi Csaba javasolta, hogy helyezzenek hatályon kívül három polgármesteri módosítást, például a bizottsági struktúrát állítaná vissza az eredeti állapotba. Dr. Bánhidy Péter jegyző jelezte, hogy erre nincs lehetőség, csak újabb, pontos, szövegszerű módosításokkal állítható vissza az általa áhított, korábbi gyakorlat.

Mirkóczki Zita felhívta a figyelmet, hogy az ő előterjesztése átment a szakmai ellenőrzésen, szerkezetbe van foglalva, nem szándékozik visszavonni. Ugyanakkor annyi módosító javaslat érkezett ehhez kapcsolódóan, hogy azokat valóban átgondoltan, a következő közgyűlésen kellene tárgyalni.

Dr. Pápai Ákos szerint az előterjesztés szükséges, hiszen negyedik hullám lesz és erre fel kell készülni.

Oroján Sándor szerint nem célravezető megszavazni most Mirkóczki Zita módosítását, amivel egyébként egyetért.

Kovács Cs. Tamás indítványát befogadta Mirkóczki Zita az előterjesztésbe. Keresztes Zoltán visszavonta módosító javaslatát. A közgyűlésekről szóló előterjesztést 14 igen 3 nem arányában elfogadták.

11.50

Orosz Lászlóné, elmondta két esetben nyújtott be előterjesztést az elmúlt 8 hónap során, egyikre sem kapott választ.

– A polgármester úr kérte, hogy előterjesztéseinkben a költségvetési fedezetet is jelöljük meg. Ezzel csak annyi a probléma, hogy a költségvetésről két sor értesítést sem kaptunk. Egyetértek Mirkóczki Zitával abban, hogy konzultációra van szükség – mondta.

Mirkóczki Ádám szerint az online konzultáció nem célravezetőbb. Inkább sokkal több közgyűlést akar. Egy köremailt említett, melyre a képviselőktől minősíthetetlen stílusú válaszokat kapott.

Lombeczki Gábor sok esetben nem kapott kérdést a válaszaira, már közérdekű adatigényléshez kellett folyamodnia egyes ügyekben.

Keresztes Zoltán a városimázs bizottság megszüntetésekor hosszú levélben jelezte szakmai ellenérveit. Azonban ezt válaszra sem méltatta a polgármester. Az elmúlt időszakban 33 alkalommal küldött jelzést a körzetét érintő problémákról.

Oroján Sándor szerint biztosan nem a város érdeke, hogy hónapról hónapra hozzányúljanak a képviselők az alapokmányhoz.

– Nem szerencsés, ha a város azt látja, hogy az alapokmányt toldozzuk-foltozzuk. Jó lenne leülni és létrehozni egy időtálló szabályzatot. Az sem helyes, ha az alapján formáljuk, hogy a polgármesterünknek milyen élete volt a parlamentben, hiszen ez egy önkormányzat. Mirkóczki Zitával egyetértek, de javaslom, hogy a következő közgyűlésre közösen készüljön egy alapokmány, most pedig mindenki vonja vissza módosító javaslatát – indítványozta.

– Történelmi pillanat, de mélyen egyetértek a frakcióvezetővel – válaszolta Mirkóczki Ádám.

– Értem a frakcióvezető javaslatát, de ezt azért szerettem volna beterjeszteni, mert ha például augusztus 20-től újra nem lehet közgyűlést tartani, akkor megint ugyanott vagyunk, mint az elmúlt hónapokban, így nem vonom vissza a javaslatom – mondta Mirkóczki Zita.

Császár Zoltán jelezte, hogy meglepő, de egyetért Oroján Sándorral. Újfent felhívta a figyelmet, hogy az Egységben a Városért Egyesület nem a baloldal. Minczér Gábor arról beszélt, hogy hozzá bármikor fordulhatnak, a fideszes képviselőkkel is többször vitattak meg javaslatokat.

11.31

Mirkóczki Ádám kiemelte, hogy a polgármesteri határozatok mind a város napi működéséhez kapcsolódtak a szakirodák szakmai tudását felhasználva.

Császár Zoltán elmondta, hogy Kovács Cs. Tamás módosító javaslatában sok hasznos dolgot lát. – Sok polgármestert láttam már, de olyat még nem, amelyik szó nélkül hagyja az őt ért támadásokat – húzta alá.

Mirkóczki Ádám hozzáfűzte, hogy a helyi minta a parlamenti gyakorlatot veszi alapul, ahol a kormány annyiszor szólal fel, amennyiszer akar soron kívül. Nagyon helyesen, hiszen a legtöbb előterjesztés hozzá kapcsolódik és ez az életszerű.

Farkas Attila alpolgármester szerint beszédes, hogy az elmúlt másfél évben alig fűződött előterjesztés a polgármestert bíráló EVE képviselőkhöz. Mirkóczki Zita szerint a kérdés az, hogy betartják-e a demokrácia szabályait vagy nem.

– A képviselői munka nem egyenlő azzal, hogy a Facebookon kommentelünk és a sajtónak adott nyilatkozatokban fejtegetjük, hogy mi rossz – válaszolt Mirkóczki Ádám.

Kovács Cs. Tamás az elhangzott párbeszédre reagálva elmondta, hogy éppen az ilyen parttalan vitát szeretné megszüntetni módosító javaslatával.

A polgármester azt mondta, ő sem támogatja a minősíthetetlen vitát, szakmai párbeszédet akar.

11.20

Az első napirendi pont az alapokmány módosítását célozza, melyet Mirkóczki Zita tanácsnok terjesztett elő. Az előterjesztés oka az, hogy a veszélyhelyzetre nincs kialakított helyi gyakorlat, s ezt konzultációs közgyűlés és konzultációs bizottsági ülések létrehozásával orvosolnák a veszélyhelyzet alatt – amennyiben még egyszer fennállna az a helyzet, hogy nem tartanak közgyűléseket. Felhívta a figyelmet arra, hogy más városokban tartottak ilyet azokról az ügyekről, melyek nem a veszélyhelyzethez kapcsolódtak.

Mirkóczki Ádám felhívta a figyelmet, hogy magasabb rendű jogszabályt – azaz kormányzati döntést vagy a katasztrófavédelmi törvényt – nem írhat felül a város alapokmánya.

Lombeczki Gábor a jegyzőhöz intézte kérdését. A konzultációs közgyűlést a polgármester, az alpolgármesterek vagy a városi pénzügyi bizottság elnöke hívhatja össze. Ám mi van akkor ha ez a négy fő akadályozva van, például kórházban fekszik. Mirkóczki Ádám jelezte, hogy erre az előterjesztőnek kell válaszolni. Mirkóczki Zita elmondta, hogy akkor nincs rá lehetőség.

Mirkóczki Ádám úgy fogalmazott, hogy a javaslat kidolgozatlan, hiszen annak be nem tartása esetén nem lehet például a kormányhivatalhoz fordulni.

Dr. Bándidy Péter jegyző jelezte: a négy személy megbetegedése esetén a kormányhivatal még mindig összehívhatja a testületet. Dr. Pócs Alfréd arról beszélt, hogy az online konzultációs közgyűlés lehetőségét biztosítani kell.

Kovács Cs. Tamás 10 pontból álló módosító javaslattal élt, amely a napirendhez kapcsolódó felszólalásokat szabályozza, s amely megakadályozza, hogy Egerhez méltatlan párbeszéd ne alakuljon ki. A levezető elnöknek ne legyen nagyobb kompetenciája, ne szúrhasson oda személyeskedő megjegyzést a képviselőknek.

Minczér Gábor alpolgármester Oroján Sándor korábbi felszólalásához hozzáfűzte, a közgyűlésben valóban átrendeződés történt, ám szerinte ez nem negatív. Most a valódi képviselői munkák ideje jön.

– Sokan arról beszéltek, hogy a polgármester diktatórikus. Törvényt nem sértett. Ahány polgármester a megyében, annyiféleképpen vezették a településeiket a veszélyhelyzet alatt. A polgármester soha nem döntött egy személyben, számos alkalommal vitattam meg magam is vele ezeket – mondta.

10.28

Orosz Lászlóné egy lakossági megkeresést ismertetett. Egy Hajdúhegyen élő nő kérte, hogy tolmácsolja, mennyire fontos az oltakozás, hiszen csak ezzel védhetjük meg szeretteinket és önmagunkat.

Császár Zoltán a képviselőasszony figyelmét felhívta arra, hogy a baloldal megnevezést használni az Egységben a Városért Egyesületre valamint a többi képviselőre nem helyénvaló és nem fedi a valóságot.

A felnémeti csapadékvíz elvezetési problémákkal kapcsolatban Bódi Zsolt intézett kérést a városvezetés felé.

– Közel egy év telt el, hogy egy nagy esőzés után villámárvíz sújtotta a városrészt. Azt szeretném kérni, hogy a csapadékvíz elvezetés ügyéről írásbeli tájékoztatást kapjunk, hogy a lakosságot tájékoztatni tudjam – mondta.

Keresztes Zoltán a városimázs bizottság megszüntetését, illetve összevonását szakmaiatlannak és helytelennek nevezte.

10.13

Komlósi Csaba elmondta, hogy a veszélyhelyzet miatti felhatalmazások nem erősítették a demokráciát. Valamint részletezte, hogy az elmúlt hónapok eseményei merőben átalakították a közgyűlésben a viszonyokat. Kiemelte, a polgármesternek el kell fogadnia, hogy a képviselők nem a polgármester alárendeltjei, nekik csak javaslatot adhat a városvezető. Úgy fogalmazott, hogy a közgyűlésnek szerinte nem kell feloszlatnia magát. A viták a demokratikus működés velejárói, hiszen eltérő nézőpontú képviselők ülnek a közgyűlésben. Ugyanakkor a vitáknak a város ügyeiről kell szólnia, nem személyeskedésről.

Oroján Sándor a következő időszak legfontosabb feladatairól beszélt. Köszönetet mondott a járvány elleni védekezésben közreműködőknek.

– A baloldal három részre szakadt, ne felejtsék el, hogy a választóktól a felhatalmazást közösen kapták. Önök közösen felelősek a városért. Közösen felelősek azért is, hogy milyen állapotba kerültek a város közterei. Önök a felelősek azért, hogy Mirkóczki Ádám polgármester egy személyben hozott döntéseket hosszú hónapokig. Nem volt ez másként akkor sem, amikor lehetett közgyűlést tartani, hiszen az alapokmányt mindig a mi kizárásunkkal módosították. Önök a felelősek azért is, hogy többször is megszavazták az ingatlanvagyon kiárusítását – mondta

10.00

Kovács Cs. Tamás elmondta, hogy épp Jakab Zoltán és Juhász Géza vezette 2016-ban a városgondozást. – Amely a lassan ötéves belső levelezésből is látszik, hogy ön azt az embert nevezte ki, aki 2016-ban sem volt képes ellátni a feladatait.

Mirkóczki Ádám szerint nem is igazán a cégvezetők felelősek az állapotokért.

Kovács Cs. Tamás ügyrendben kérte dr. Bánhidy Péter jegyzőt, hogy amennyiben a polgármester nem képes kontrollálni az ülést, és szavait, akkor tegye meg ő. Dr. Pápai Ákos javasolta, hogy szakítsák meg a vitát, hasonló véleményen volt Farkas Attila is.

Berecz Mátyás szintén fű ügyben szólalt fel napirend előtt.

– A gyepfelületek fenntartása pazarló, nem gazdaságos, és környezetvédelmi szempontból sem előnyös. A bokros felületek viszont jóval célravezetőbbek. A kertészet megfelelő átgondolásával sokkal természet- és klímabarátabb filozófiát valósíthatunk meg, de ehhez újra kell gondolni a stratégiát – húzta alá.

– Mikor kezdődik el a közgyűlés – kérdezte Császár Zoltán tanácsnok.

9.49

– A közfeladatok ellátása nem egyszerű, ám tavaly télen valós képet kaptunk arról, hogy a városgondozás mennyire felkészületlen. Most pedig a gaz lepi el a várost – mondta Kovács Cs. Tamás. Majd idézte Juhász Géza, a városgondozás ügyvezetőjének tavalyi kijelentését arról, hogy nem mindig a rendezetlen területeket kell észrevenni.

Kiemelte, hogy a kátyúzások minősége rossz, a város szemetes, valamint azt is, hogy nem csak most, az előző ciklus során is többször felszólalt annak érdekében, hogy a városgondozáshoz több pénz jusson.

– Elküldték az ügyvezetőt, rengetegen, például a parkfenntartási üzemegység vezetője és még két másik parkfenntartásért felelős munkatárs is felmondott – tette hozzá.

Mirkóczki Ádám válaszul egy levelet olvasott felm melyet Kovács Cs. Tamás 2016-ban írt a városgondozásnak. A levél tartalma a közterek elhanyagolt állapotáról szólt. Mirkóczki Ádám hozzáfűzte, hogy tíz éve nem történt érdemi fejlesztés a városgondozásnál.

– Mi az oka annak, hogy ez nem történt meg – kérdezte. Kifejette, az álláspontjuk az, hogy ne külsős vállalkozók, hanem az önkormányzati cég végezze el a munkálatokat, amihez gépekre van szükség.

9.41

A város életét befolyásoló halaszthatatlan felszólalások keretében Farkas Attila alpolgármester elmondta, hogy a gyermekjóléti és bölcsődei igazgatóság ellen teljesen méltatlan lejáratás zajlott. Szerinte főként a Fidesz részéről.

– Elkészültek a szakmai tervek, a bölcsődéknél is új dokumentációt vezettek be, képzések indultak és növelték a módszertani eszköztárat. Jó néhány hiányosságot pótoltak az előző évből is. A családok átmeneti otthonában izolációs szobát alakítottak ki. Ezek alapján jól látszik, hogy az intézményben milyen szakmai munka folyik – húzta alá.

Minczér Gábor alpolgármester három olyan beruházásról beszélt, mely az itt lakók és az Egerben dolgozók életét is befolyásolják.

– Az elmúlt hat hónapban sok beruházás megvalósulásáról lehetett beszélni. De ezek közül hármat emelnék ki. Az elmúlt időszakban többször kaptunk kritikát, alkalmatlannak neveztek a városvezetésre. Ezt is cáfolja ez a három projekt. Az egyik a Kertész úti felújítás, amely ugyan még az előző városvezetés alatt indult, de a kidolgozás már ránk hárult. Ilyen az Egészségház utcai beruházás is, amellyel kapcsolatban nagyon sok anomáliával találkoztunk és történt egy beszakadás is, ami miatt 300 millió forintot kellett átcsoportosítani.

9.35

Keresztes Zoltán képviselő az elmúlt hetekben tapasztalt Cifrakapu úti incidenssel kapcsolatban érdeklődött a város rendőrkapitányánál. Az elmúlt hetekben egy pár a környéken hangosan veszekedett, lépcsőházakban aludt valamint tárolókat tört fel. Érdeklődött, hogy milyen intézkedéseket tesz a rendőrség.

Mirkóczki Zita elmondta, hogy a Felsővárosi piacon esténként csendháborítás történik.

Oroján Sándor a verőszalai droghelyzettel kapcsolatban szólt. Köszönetet mondott az elmúlt hónapok munkájáért, mivel tapasztalatai szerint a bejelentések száma radikálisan csökkent.

Javasolta azt is, hogy a városrészbe ne fekvőrendőrt telepítsenek, hanem gyakrabban mérjenek sebességet.

Mirkóczki Ádám elmondta, hogy terveik szerint egymillió forint működési támogatással járulnak hozzá az egri tisztek túlóráinak finanszírozásához.

9.30

Dr. Pápai Ákos a 4-es és 11-es napirendi pont felcserélését kérte, hiszen az utóbbi az egyik legfontosabb kérdés. Komlósi Csaba a 2-es és a 3-as napirendi pont felcserélését kérte. Oroján Sándor a négyes napirendi pont halasztását kérte, mert szerinte nem kellően átlátható az Evat éves beszámolója, mivel a cégvezetők nincsenek jelen. Az első két javaslatot elfogadták.

Földvári Győző azonban felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ma nem tárgyalják az Evat éves beszámolóját, akkor a cég törvényi kötelezettségének nem tud eleget tenni. Orosz Ibolya elmondta, hogy a képviselők nem kapták meg a beszámolókat, a cégek honlapjára csak azok egy része volt feltöltve május 31-ig.

Oroján Sándor kompromisszumos javaslatot tett, kérte, hogy a következő közgyűlésen is tárgyalják a beszámolókat, a módosítási javaslatot visszavonta.

A módosított napirendet egyöntetűen elfogadták a képviselők.

9.11

Oroján Sándor frakcióvezető két sürgősségi előterjesztést is beadott, az egyik az éves parkolóbérletek díjának csökkentése, illetve a másik az ingatlanvagyon védelméről szólt.

Földvári Győző felszólalásban jelezte, hogy ezek nem felelnek meg a sürgősségi indítvány feltételeinek.

A képviselők szavaztak, kilenc igen szavazat érkezett, ám mivel minősített többség szükséges ezek napirendre tűzéséhez, így ezt elutasították.

Komlósi Csaba javasolta hogy a 11-es napirendi pontot időkorlát nélkül tárgyalják, ami a polgármesteri rendeletek felülvizsgálatáról szól, a képviselők közül 15-en szavaztak e mellett.

Mirkóczki Zita tanácsnok Mirkóczki Ádám polgármesterhez intézte szavait napirend előtt.

– A 825 millió forintos támogatás felosztása ékes bizonyítéka annak, hogy ön diktatórikusan irányítja ezt a várost. Egy személyben dönthet minderről, önmagát hatalmazta fel. Ha ön valóban demokratikus városvezető lenne, nem hozott volna ilyen határozatot, a képviselők bevonásával döntött volna.Mégis visszavonom a 6-os számú előterjesztésem, nem azért mert a véleményem változott volna. Ám ha új határozatot kap, késhet a támogatás kifizetése, és ezzel veszélybe kerülhetnek intézményeink – fogalmazott Mirkóczki Zita.

– Nem igazán volt problémájuk az egyszemélyi döntésekkel akkor mikor a kompenzációról kellett tárgyalni. Az elmúlt másfél év legfelelőtlenebb előterjesztése volt az öné. Semmi másról nem szólt, mint hogy veszélybe sodorja nyári rendezvényeinket – reagált Mirkóczki Ádám. Az előterjesztést levették napirendről.