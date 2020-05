Eger polgármestere értetlenül áll a vízilabda klub ügyvezetőjének bejelentése előtt

Szécsi Zoltán szavaira reagálva Eger polgármestere, Mirkóczki Ádám azt mondta, hogy értetlenül áll azon bejelentés előtt, mely szerint fizetésképtelenné vált az egri vízilabdacsapatot működtető Egri Vízilabda Kft.

„Eger Megye Jogú Város Önkormányzata a jövőben is mindent meg fog tenni az egri vízilabda sikere érdekében – szögezte le a városvezető. – Számunkra most az a legfontosabb, hogy az egri színekben pólózó több száz gyermek sportoltatását és az ő nevelésüket végző edzőknek a jövőben is tudjuk biztosítani a sportolás és sportoltatás feltételeit.

Szécsi Zoltán elnök úr mai bejelentése előtt értetlenül állunk, hiszen alig két hete, április 28-án még arról tájékoztatta a város vezetését, hogy a csapat folytatja a bajnokságot és ha szükséges, négy mérkőzést is lejátszanak egyetlen nap alatt. Április 28-án még nem beszélt arról az elnök úr, hogy március 31-el fölbontotta volna minden játékos szerződését vagy hogy minden alkalmazottól megvált volna. Az egri önkormányzat nem tulajdonosa és nem döntéshozója az Egri Vízilabda Kft.-nek, így az ott kialakult anyagi körülményekért semmilyen szinten nem tud és nem is fog felelősséget vállalni, mert az kizárólag az Egri Vízilabda Kft.-ét irányítók felelőssége. Az egri önkormányzat abban érdekelt és azért is tesz majd meg mindent, hogy az utánpótláskorú sportolóknak és az őket nevelő edzőknek biztosítsa a feltételeket a folytatáshoz.”