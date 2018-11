Eger sikerei díszítik az önkormányzat fáját

Rendhagyó módon karácsonyfa várta az újságírókat Habis László polgármester irodájában, a szokott, közgyűléseket követő sajtótájékoztatón.

A fát pedig olyan elismerések díszítik, melyeket a város, a Polgármesteri Hivatal és a városvezető nyertek el az elmúlt évek során. A különleges fenyőre a hivatalba érkezők is rácsodálhatnak majd a városháza aulájában, ahol az adventi időszak fényét emeli majd.

A csütörtöki közgyűlésen is a további sikerekért, eredményekért dolgoztak, vitatkoztak a képviselők, 25 napirendi pontot tárgyalva. Ezek közül a város első embere fontosnak tartotta kiemelni a vár ügyét, melyről elmondta, hogy a Zárkándy-bástyán már folynak a munkálatok, de a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében újjáépül – farkasveremmel, felvonóhíddal, tetővel – a Varkoch-kapu bástya is. A déli bejárat megújításán túl a székesegyház romjai bemutatásának újragondolása is megtörténik. A közgyűlés zárt ülésen tett javaslatot a Dobó István Vármúzeum igazgatójának személyére a kultúráért felelős miniszter felé. A minisztertől harminc napon várnak igenlő választ Ringert Csaba kinevezésére.

Eger ékessége, most szégyenfoltja a Rác templom, melynek renoválása végre megkezdődhet. A város ingyen bocsátja a szerb ortodox egyház rendelkezésére a tervdokumentációt, mely eredményeként az egyház, mint tulajdonos megvalósítja a tető felújítását. A polgármester bízik abban, hogy ezek után a homlokzat korszerűsítése, majd a templom környezetének rendezése önkormányzati beruházásban valósulhat meg.

