Egerbe érkezik a Hard Dog Race, a felejthetetlen kutyás élmény

A kutyás akadályfutó verseny Wild és Junior futamait október 12-én rendezik meg Egerben.

A Hard Dog Race (HDR) egy kutyás akadályfutó verseny, ahol kutyák és gazdik együtt teljesítenek egy természetes és épített akadályokkal nehezített pályát – tájékoztatta a Heolt Bohata Krisztina, a HDR Team sajtómegbízottja. Mint megtudtuk, a 2016-os indulása óta tartó töretlen népszerűsége nem állt meg az országhatárnál. Ma már Csehországban, Németországban és Lengyelországban is rendeznek HDR futamokat az aktív gazdik és kutyák legnagyobb örömére.

A versenysorozat több próbatételből áll, Base (6 km, 16 akadály), Wild (12 km, 22 akadály) Junior (2 km, 8 akadály, 8-14 éves korig) és Not Just Run (6 km, akadályok nélküli jótékony célú futás), melyek mindegyike évente egyszer kerül megrendezésre Magyarországon. A Base futam 6 kilométeres, 16 akadályos pályáját áprilisban teljesítették a HDR versenyzői a Börzsöny szívében, Törökmezőn. Akkor több mint 1400 páros futott, mely a táv és az akadályok legyőzésén túl a felelős és gondos kutyatartásról is szól. Fontos, hogy a gazdi felmérje kutyája korlátait, teljesítményét, képességeit és eszerint dolgozzanak együtt a terepen csakis úgy, hogy abban mindkét fél örömét lelje.

A szervezők ezt az alapelvet különösen a Hard Dog Race következő futama előtt tartják fontosnak kihangsúlyozni, ahol a táv már 12 kilométer lesz, az akadályok száma pedig 22-re emelkedik. A Hard Dog Race Wild idén október 12-én kerül megrendezésre egy vadonatúj helyen, egy vadonatúj pályán. A versenyt ezen a napon Eger látja vendégül, mely a kutyások körében méltán népszerű, egyre gyarapodó kutyabarát szállás- és vendéglátó helyeinek valamint csodálatos természeti adottságainak köszönhetően.

A Wild futammal párhuzamosan, szintén október 12-én, Egerben rendezik meg a Hard Dog Race Juniort is, ahol a 8-14 éves korosztály áll a rajthoz kutyájával. Az eddigi Junior versenyeken szerzett tapasztalatok szerint a kicsik elképesztő módon képesek küzdeni és empatikusan, szeretettel és odafigyeléssel vezetik négylábú barátjukat a pályán.

A rendezvény fesztiválterületén egész napos programok és kitelepülések fogadják majd a látogatókat, az esemény támogatói bemutatókkal, sporteszközökkel és kutyás felszerelésekkel várják az érdeklődőket. Lesz kutyafürdető helyszín a futam végére, bemelegítő az elejére és sok finomság, kóstoló, étel-ital, tehát minden, ami egy jó kis kutyás naphoz kell. A HDR Önzetlenül partnerei pedig örökbefogadó és adománygyűjtő napot tartanak a helyszínen.

