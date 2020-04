Egerben, Hatvanban, Gyöngyösön indul az online nyelvvizsga

Veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online is szervezhetnek nyelvvizsgát az április 10-én megjelent kormányrendelet alapján. Összegyűjtöttük, hogy szűkebb hazánkban a hallgatók melyik vizsgaközpontoknál tehetik le ilyen formában a nyelvvizsgát.

Mint arról korábban már beszámoltunk, az elektronikus vizsga lehetősége az egészségügyi kockázatok növelése nélkül segíti, hogy a tanulók többletpontokhoz juthassanak a felvételi eljárásban. A számítógépes nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes engedéllyel rendelkező vizsgaközpontok – az országos veszélyhelyzet idejére – kérelmezhetik az Oktatási Hivatalnál (OH), hogy akkreditációjukat kiegészítsék online vizsgáztatással, és így a koronavírus-járvány idején is biztosított legyen a nyelvvizsgázás lehetősége – ismertette a szaktárca.

A nyelvvizsgaközpontok elektronikus úton nyújthatják be az akkreditációs kérelmet, amelyet az OH soron kívül, legfeljebb 8 napos eljárásban bírál el. A központnak az akkreditációs szabályozáson túl biztosítania kell az elektronikus nyelvvizsgák szabályszerű lebonyolításához, a vizsgázók biztonságos azonosításához szükséges technikai feltételeket is.

Az OH hivatalos honlapján tette közzé, hogy a veszélyhelyzet idején a hallgatók mely vizsgaközpontoknál tehetik le online formában a nyelvvizsgát. Ebből kiderül, hogy iTOLC-os nyelvvizsgát Egerben, a Micski Student 2004-nél lehet tenni, továbbá ugyanitt lehet próbálkozni Euroexam-vizsgával is. ELTE origós nyelvvizsgát pedig több helyen is, egészen pontosan Hatvanban, az OK-TAT-60-nál, valamint az Eszterházy Károly Egyetem egri, gyöngyösi, jászberényi és sárospataki campusán is lehet tenni, akárcsak a megyeszékhelyen található TIT egyesületnél.