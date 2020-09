Egerben is magas a levegő ózontartalma

Tizennégy településen kifogásolt a levegő minősége.

Továbbra is sokfelé magas a levegő ózontartalma. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hétfői adatai szerint a magas ózontartalom miatt tizennégy településen kifogásolt a levegő minősége, ezek között ott van a hevesi megyeszékhely, Eger is. Az elmúlt időszakban többször is felhívták a figyelmet a magas ózonkoncentrációra.

A tisztifőorvosi Facebook-oldalon korábban azt írták: a magas ózonkoncentráció miatt a krónikus légúti betegségben szenvedők légúti irritációt, légzési nehézséget, köhögést tapasztalhatnak. Ezért az asztmában vagy más légzőszervi betegségben szenvedőknek nem javasolják, hogy az érintett településeken ebben a napszakban intenzív fizikai tevékenységet végezzenek a szabadban.