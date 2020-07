Egerben is megingott az ingatlanpiac a vírus miatt

Júniusban megugrott az ingatlant keresők száma, aminek többek közt az is ­lehet az oka, hogy a járvány ­miatt elmaradt ingatlanvásárlásokat sokan most szeretnék pótolni – derült ki a MegveszLAK.hu vizsgálatából. Volt honnan feljönni, ugyanis korábban a kijárási korlátozás és a bizonytalanság miatt negatív rekordokat döntögetett Eger is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A portál azt elemezte, hogy mutatott-e területi megoszlást az ingatlankeresési kedv a márciusi és áprilisi hónapokban, és meglepő adatokat találtak a lapunknak eljuttatott közlemény szerint. A vizsgálat alapját a MegveszLAK megyeszékhelyre készített statisztikája adta. Mint írják, azt természetesen nem lehet állítani, hogy egy régiót a megyeszékhely ingatlankeresési szokásai teljes mértékben jellemeznek, de a területi különbségeket jól lehet így is követni. Márciusban a legnagyobb csökkenés Zalaegerszegen volt az otthont keresők számában, a második helyen Kecskemét végzett, a harmadik legnagyobb visszaesést pedig Eger produkálta, itt ­58 százalékkal mérséklődött az érdeklődés. Szűkebb hazánkban áprilisban sem élénkült az otthonkeresési kedv, sőt országosan a legjelentősebb csökkenést itt mérték, akkor a korábbi átlaghoz képest Egerben felére apadt a lakásra, házra vágyók aktivitása. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy Budapesten már jelentős, 10 százalékos erősödés volt tapasztalható ekkor, ami azt jelenti, hogy a fővárosban lényegében csak egy hónapig tartott a lanyhulás. Az ingatlanirodák nagy része valószínűleg átvészeli ezt a nehéz időszakot, de biztosan vannak vesztesek is. A júniusi eredmények már biztatóak országosan, úgy tűnik, hogy az ingatlanpiac felállt a pofon után – derül ki a adataiból. Az Ingatlan.com elemzése szerint a megyeszékhelyeken 23 százalékkal nőttek a négyzetméterárak egy év alatt, de a járvány előtti szinthez képest stagnálnak az árak. Erről már Balogh László vezető gazdasági szakértő tájékoztatta portálunkat. Mint írja: most még lehetetlen megmondani, hogy a következő hónapokban, években hogyan alakul a lakóingatlanok értékesítése, ezt befolyásolja például, hogy visszatérnek-e azok a külföldi vásárlók, akik a veszélyhelyzet miatt „leléptek” a piacról. Balogh László szakértő szerint a koronavírus-járvány és az utazási korlátozások miatt idén kevesebb lehet a külföldi vevő. Azt sem lehet felmérni, hogy miként hat a befektetési célú lakásvásárlásokra a rövid távú lakáskiadásra vonatkozó szabályozás, amelynek tervezete a napokban jelent meg. Kérdés az is, hány kinn dolgozó magyar dönt úgy, hogy akár a járvány hatása, akár más tényezők miatt hazaköltözik – tájékoztat a szakember. Az sem ad okot optimizmusra az elemzők szerint, hogy országosan felére apadt a családi, iker- és társasházakra kiadott építési engedélyek száma az idei első négy hónapban, vidéken ez 64 százalékos mérséklődést jelent.