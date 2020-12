Egerben már kimért, csomagolásmentes termékekkel is készülhetünk az ünnepekre

A karácsony óhatatlanul is magával hozza, hogy több szemetet termelünk, mint egyébként. Lehet azonban tudatosabban is készülni az ünnepekre, például csomagolásmentesen.

Szeptemberben ­végre megnyitotta kapuit az egri csomagolásmentes üzlet. Tulajdonosa, Kaplonyi Benjámin úgy látja, egyre többekhez jut el a környezettudatosság e formája.

– Újdonságról beszélhetünk még, nemcsak Egerben, de országosan is – vélekedett. Úgy fogalmazott, ugyanakkor sokan várták már itt helyben is e lehetőséget.

Visszatérő vásárlók akadnak bőven, de sorra érkeznek új vevők is az üzletbe, ahova érdemes magunkkal vinni dobozainkat, üvegeinket, vászonszatyrainkat. Kaplonyi Benjámin úgy fogalmazott, ha ily módon is próbáljuk óvni környezetünket, az nem csak a természetnek jótékony, a pénztárcánkat is kíméli. Sokan azt gondolják, hogy így vásárolni drágább, pedig sok terméket – a beszerzési nagy kiszerelésből adódóan is – olcsóbban lehet értékesíteni. Válogatott termékeket árul, és sok helyi, környéki termelő is szállít neki. Szavai szerint az emberek láthatóan igyekeznek az ünnepeket is tudatosabban szervezni.

Ezt a fajta környezetmegóvó szemléletet igyekszik előmozdítani egy közösségi oldalon létrejött csoport is, a Zöldüljünk együtt Egerben. Alapítója az Ostoroson élő Koronczi-Novák Eszter. Szavai szerint a zöldebb szemléletmódot egészen kis dolgokkal is el lehet kezdeni. A heti menük, bevásárlások megtervezésével például, a tudatosabb élelmiszer felhasználással. Az is jó kezdet, ha a vásárláshoz nem hagyjuk otthon szatyrainkat, táskáinkat, így nem kell nejlont venni. Az ünnepekhez kapcsolódva elmondta, a mértékletesség most is nagyon fontos. A felesleges tucattárgyak helyett, sokkal szívderítőbb lehet a kézzel készült meglepetés, akár gasztroajándék is. Az ajándék becsomagolásához a textilcsomagolókat javasolta, melyek családon belül évről évre felhasználhatóak, ezzel is kevesebb szemetet termelünk.