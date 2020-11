Egerben még van néhány hely, Hatvanban és Gyöngyösön már megteltek a hajléktalanszállók

Megyénkben Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban működnek olyan intézmények, ahol a fedél nélküliekről gondoskodnak. Egerben még akad néhány hely, azonban a másik két városban már nem tudnak fogadni.

A pandémia a megyénkben működő hajlék­talanellátással foglalkozó intézményeket is új kihívás elé állította. Most, hogy érkeznek a fagyok, kevés kivétellel minden hely megtelt, az átmeneti szállókon két negatív vírusteszttel jelentkezhetnek a bajba jutottak. Covid-pozitív lakóról egyelőre nem tudnak az intézményvezetők, s abban bíznak, hogy ez így is marad.

Egerben Varga István, az egri Hajléktalanok Gondozó Háza vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy március óta szigorúan alkalmazkodnak az Operatív Törzs mindenkori ajánlásaihoz, tehát az intézménybe belépni csak kézfertőtlenítés után lehet, a közösségi terekben kötelező a maszk viselése, amit biztosítanak minden érintettnek.

Jelenleg az éjjeli menedékhely működik szinte teljes kihasználtsággal. Itt ötvenkét személyről gondoskodhatnak, s mostanra csupán egy-két hely maradt szabadon. Az átmeneti ápoló-gondozó otthon már jó ideje zárva tart. – A szálláson, illetve alvó­helyen kívül fürdési lehetőséget, valamint ételt és ruhát is biztosítunk a hajléktalanok számára attól függően, hogy kinek mire van szüksége.

Ezenfelül állandó háziorvosunk is van, aki rendszeresen rendel. Neki is köszönhető, hogy az elmúlt napokban minden bentlakó megkapta az ingyenes influenza elleni védőoltást – tudatta.

A szociális munkások változatlanul terepen dolgoznak. Ismerik azokat az embereket, akik nem járnak be a szállásra, fedél nélkül vannak, de próbálnak gondoskodni magukról. Egerben elenyésző a számuk. A kormányzati szigorítás szerint este nyolc után mindenkinek haza kell érnie. Épp ezért a terepen dolgozók is csak jelzés alapján tudnak segíteni.

Gyöngyösön a Menház úti Hajléktalanok Gondozó Házában is felkészültek a november 1-től jövő tavaszig tartó krízis időszakra – tudtuk meg Őszi Benjámintól, az intézmény vezetőjétől. Lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az éjjeli menedékhelyen és a nappali melegedőben huszonöt–huszonöt embert fogadhatnak. Bár a kemény tél még várat magára, de már most minden hely megtelt. Az intézményekben a központi protokoll szerint zajlik az élet. Belépéskor kötelező a hőmérőzés, a kézfertőtlenítés, a maszkviselés. Tavasz óta arra kérik a bentlakókat, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el az épületet, s hangolják össze a bevásárlásokat.

Immunerősítő gyümölcsöt, vitaminokat pályázati forrásból tudnak biztosítani, az Élelmiszerbank pedig naponta szállít szétosztásra élelmiszert. A szakember megjegyezte, a fagyos időszak beköszöntével mindenkinek próbálnak helyet biztosítani, akinek nincs más lehetősége biztonságos, meleg helyen éjszakázni. A járőrszolgálat ezután is működik, annyi különbséggel, hogy este nyolc után jelzés alapján indulnak el segíteni a bajba jutottakon.

Hatvanban a Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott, Teleki úti intézményben sem egyszerű az élet mostanában. Mint azt Papp Adrienn intézményvezetőtől megtudtuk, helyzetüket nehezíti, hogy a pandémia fokozódásával a városi kórház terhein is enyhíteniük kellene. Jelenleg itt is megtelt a negyven személyt befogadni képes nappali melegedő, nincs kapacitás új betérők fogadására. A bajban lévőknek lehetőségük van tisztálkodásra, mosásra, ruhapótlásra, étkezésre. Tea, zsíros kenyér mindenkinek jut. Segítenek a hivatalos ügyek intézésében is. Céljuk, hogy kialakuljon a hozzájuk forduló, rászoruló emberek és munkatársaik között a segítő kapcsolat, és segítséget nyújtsanak a munka, illetve albérlet keresésében.