Egerben tartottak konferenciát az új tanév kihívásairól

Hamarosan becsengetnek, a pedagógusok már készülnek a tanévre. A megyeháza díszterme adott otthont a megyei szakmai tanévnyitó konferenciának, amelyet az Egri Pedagógiai Oktatási Központ szervezett a héten. A Barkóczy terem megtelt a közintézmények igazgatóival, akik értékes információkkal gazdagodtak az új tanévvel kapcsolatban.

Az első előadó Pálfi Erika, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője volt, aki a köznevelési rendszer fejlesztéseit mutatta be. Kitért a legfontosabb jogszabályváltozásokra. – Kis változások, de nagy lehetőségek – fogalmazott. Szó volt a már beharangozott módosításokról, ilyen aktuális kérdés a magántanulói rendszer átalakulása. A szakember elmondta, nem szűnik meg ez a lehetőség, csak ezentúl az érintett családok az Oktatási Hivatalnál (OH) tudják kérvényezni az egyéni munkarendet. Hatéves kortól lép életbe a tankötelezettség, a szülők továbbra is kérhetik a halasztást, de ezt is csak az OH-nál lehet majd megtenni.

Az utóbbi időben nagy port kavart az intézményvezetők megválasztásának módosulása. – A tanárok véleményét ki lehet kérni az igazgatói pályázatok elbírálásánál, de a bürokrácia csökkentése érdekében nem kötelező – hangsúlyozta. Pálfi Erika kiemelte, eddig is csak véleményezési joguk volt a pedagógusoknak.

Nagy segítség lesz a családoknak, hogy a beteg diákoknak nem kell visszamenniük a háziorvosukhoz kontrollvizsgálatra csak azért, hogy igazolást kapjanak, ezt már a betegségük első napján kézhez vehetik.

Az elmúlt időszakban a szülők részéről felmerült a kérés, hogy csemetéiknek három napnál többet igazolhassanak. Pálfi Erika főosztályvezető elmondta, hogy ebbe a kérdéskörbe a kormánynak nincs beleszólása, erről az intézményvezetők döntenek.

Az újítások a diákoknak is kedveznek: például a fiatalok véleményezhetik a menzai ételeket és azok minőségét. Elhangzott az is, 2020/21-es tanévtől minden diák ingyenes tankönyvre lesz jogosult.

Minden gyermek fontos, ne mondjuk le egyről se – hangzott el a konferencián. Idén országosan 7,46 százalékkal csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. E szám Heves megyében 8,88 százalék volt az előző évhez képest – mondta Schmidt Istvánné, az Egri Pedagógiai Oktatási Központ vezetője.