„Egernek is érdemes igazán nagyot álmodnia”

A megyeszékhelyre látogatott Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, akit a Modern Városok Programról (MVP), annak egri eredményeiről, a lehetséges buktatókról és a további fejlesztési lehetőségekről is kérdeztünk.

– Melyik lehajtónál jött le az autópályáról?

– Füzesabonynál.

– Örültünk volna, ha már az egrinél…

– Jól halad az ügy, az Andornaktályát elkerülő szakasz, és a település melletti körforgalom gyakorlatilag kész. Persze értem a kérdést, hiszen már az 1990-es évek óta fontos téma az összekötő út ügye, gyakorlatilag mindenki megígérte, de a mostani kormány az első, amely valóban meg is csinálja. Ha minden jól megy, 2021 végére kész lesz.

– Ugyancsak jelentős, a térségben élők számára is fontos téma az intermodális csomópont kérdése. Igaz, hogy változtatni kell az eredeti elképzelésen?

– Az intermodális központok lényege, hogy egy helyen legyen a buszpályaudvar és a vasútállomás. Ez persze egy elvi megközelítés, s a valóság más, mint a tankönyvekben. Készült Egerben egy megvalósíthatósági tanulmány, amiből kiderül, hogy nem lehet teljesen megszüntetni a jelenlegi autóbusz-pályaudvart, hiába költözne az állomás mellé, az utazási igények alapján szükség lesz egy alcsomópontra a Barkóczy úton. Ezeket figyelembe véve kell módosítani a terveket. Hozzáteszem: ez nem baj, mert, ahogy a szabók mondják, inkább többször mérjünk, mintsem belevágjunk a szövetbe.

– Az egri várban láthatóan folyamatos a munka. Mire számíthatunk a program végén?

– Tulajdonképpen szinte a teljes, 4,5 milliárd ­forintnyi forrás rendelkezésre áll, a legfontosabb programelemek rögzítettek, a megvalósítás zajlik. Kialakítunk egy fogadóépületet a Tinódi tér felőli bejáratnál, és biztos, hogy megvalósul a gótikus palota rekonstrukciója és a provizori palota újjáépítése. Ami problémát jelenthet, az a Zárkándy-bástya kérdése. Ennek a fejlesztése egy korábbi program része volt, de amikor kiderült, hogy a város lesz a múzeumi szervezet fenntartója, elakadt az ügy. A várakozás jelentős állagromlással járt, nem beszélve arról, hogy e területen megy keresztül a szilvásváradi vasúti pálya. Polgármester úrral abban maradtunk, hogy ezt az ügyet, mármint a bástya felújítását, mindenképpen rendezni kell, ezért, amint elkészülnek a tervek, s látjuk, mennyibe kerül a helyreállítás, biztosítunk forrást a megoldás érdekében.

– Fontos eleme volt az önkormányzat 2015-ben a kormányzattal kötött megállapodásának a déli iparterület fejlesztése. Hogy áll ez az ügy?

– Valóban, szintén a MVP keretében zajlik a déli iparterület tízhektáros részének fejlesztése is. Van eredménye a munkának, ezt a törekvést a kormányzat 350 millió forinttal segíti, s 1,5 hektáros területet adtunk át az állami vagyonból, miközben az önkormányzat is jelentős önerőt fordított a célra. Új fejlemény, hogy az egri fejlesztésben érdekelt vállalatok jelezték, közép- illetve hosszú távon szeretnének felhasználni egy újabb, héthektáros állami területet. Ez tehát nem része a programnak, egy további lépés lehet, de úgy vélem, teljesen életszerű, hogy amíg e területen van további fejlesztési lehetőség, azt a várossal együtt valósítsuk meg.

– A Bárány Uszodában is járt. Mit látott?

– Nagyon jól halad a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ kialakítása, ami egy komplex fejlesztés, hiszen része egyebek között egy tízpályás, 50 méteres fedett medence, az ehhez kapcsolódó ­kiegészítő létesítmények kialakítása és mellette egy hotel is épül. Polgármester úrral emellett abban maradtunk, hogy miután 18 éves a Makovecz Imre tervezte Bitskey uszoda, annak a felújítása is időszerű. Felmerült, hogy a termálfürdő, jelenleg használaton kívüli épületével is kellene kezdeni valamit. A kabinos kialakítás miatt gyakorlatilag használhatatlan ingatlanról van szó, az elavult gépészetről nem is szólva. A természetes forrásból táplálkozó Bárány­ Uszoda már önmagában szen­záció, most elköltünk rá 9 milliárd forintot, miközben kerülgetünk egy funkcióját vesztett épületet, ez abszurd. Azt javasoltam, Eger is csatlakozzon a legfontosabb hazai desztinációk idegenforgalmi fejlesztését célzó Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programhoz, bontsák el az épületet, s ott egy olyan fejlesztést valósítsanak meg, ami üzen valamit a XXI. századnak. Persze dönteni az egrieknek kell, én ebben kívül­álló vagyok, de mindig azt gondoltam: merjünk nagyot álmodni. Akinek ugyanis nincsenek megvalósíthatatlan álmai, annak megvalósítható álmai sincsenek.

– Mik a tapasztalatai, hogy áll Eger a program megvalósításában?

– Úgy gondolom, nemcsak Eger, de maga a program is jól halad. Eddig 760 milliárd forintot használtunk fel a rendelkezésre álló 3500 milliárdos keretből. A 250 projekt közül 47-et leszámítva mindegyikben elindult a munka. A további programokat pedig még pontosítani kell, ilyen például az egri intermodális csomópont kérdése. Azért kell újragondolni mindezt, mert szeretnénk figyelembe venni a tényleges helyi igényeket. Eger városfejlesztési szempontból speciális, hiszen – a fővárost leszámítva – Sopron és Győr után itt található a legtöbb műemléki védettségű épület. Gyönyörű barokk belvárosa van, az északi városrészen egy jókora lakótelep, amelynek ugyancsak gondját kell viselni. Mindegyik fejlesztés fontos, azonban hozzám legközelebb, mint magánemberhez, az egri vár ügye áll. Szimbolikus hely ez, mert amíg Eger vára áll, addig a magyar szabadság ügye is jól áll.