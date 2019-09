Egert elkerülő utat terveznek a következő ciklusban

Az együttműködés nagyon aktív a kormány és Eger között, ennek köszönhetően el fog készülni a várost elkerülő út is – mondta Hollik István kormányszóvivő sajtótájékoztatón kedden.

Reményét fejezte ki, hogy a megyeszékhellyel közös munka október 13. után is tovább folytatódhat. A szóvivő Habis László polgármesterrel, valamint dr. Juhász Attila Simonnal, a Heves Megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnökjelöltjével közös tájékoztatón beszélt a már megvalósult beruházásokról és a jövőbeli tervekről a városházán.

Habis László kiemelte, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretösszegét a kormány 2,3 milliárd forinttal megemelte. Szóltak a Modern Városok Programról is, melynek köszönhetően készül az M25-ös út, de azt is említették, hogy bíznak abban, az intermodális csomópont megvalósíthatóságáról is hamarosan kormánydöntés születik.

A megyei közgyűlés jelenleg területfejlesztési terven dolgozik, erről dr. Juhász Attila Simon beszélt és kiemelte, ő is fontosnak tartja az Egert elkerülő út megvalósítását.