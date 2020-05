Egri feleség Luxemburgban: két hónapja tábori körülmények között élünk

A koronavírus-járvány terjedése nemcsak hazánkra, hanem számos más országra is hatással van. Cikkünkben a Luxemburgban élő Lilla meséli el, hogyan birkózik meg a járvány adta veszélyhelyzettel, és milyen hatással van ez a mindennapjaira.

Az egri kötődésű Lilla három és fél éve él Luxemburgban, ahol – mint megtudtuk – május 18-ig több mint 62 ezer embert teszteltek, ebből közel 4 ezer eset volt pozitív és már több mint 100-an vesztették életüket, kórházban pedig több mint 60 embert ápolnak.

– Luxemburgban március 22-től kellett otthon maradniuk az embereknek, az iskolák, óvodák bezártak, az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül semmilyen üzlet nem maradhatott nyitva – emlékezett vissza Lilla. – Az újranyitás május elején kezdődött, először a felsős iskolai osztályok tértek vissza, de ők kisebb csoportokban hetente váltva mennek iskolába. Szakaszosan kinyitnak az alsóbb osztályok, óvodák, bölcsődék is május végéig. Először a barkácsboltokat nyitották újra, majd május 11-től minden más boltot is. Az éttermek, kávézók továbbra is zárva tartanak, június elején döntenek róla, hogy mikor nyithatnak újra, így ezt a szektort különösen súlyosan érinti a válság. A nagyobb rendezvények, fesztiválok augusztus végéig törölve lettek, mint például a nemzeti ünneppel járó utcabál vagy az Oktoberfest-hez hasonló Schuberfouer.

Lassan, de újraindul az élet

Magyarország jelenleg a védekezés második szakaszában van, ami nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. A cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az élet, így hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, s a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. A kórházi ellátások is fokozatosan újraindulnak.

Arra is kíváncsiak voltunk, Lillának mi okozza a legnagyobb problémát a jelenlegi helyzetben. Mint megtudtuk, férjével éppen egy költözés elején jártak, amikor bevezették Luxemburgban a kijárási tilalmat.

– Ami minket a legnehezebben érintett a kijárási tilalomkor, az az építkezések, építőipar teljes leállása volt, mivel nem tudtuk felújítani a lakást, ahova költöztünk, s nem voltak nyitva a bútorboltok sem, ahonnan a berendezést vásároltuk volna. Így két hónapja már, hogy „tábori” körülmények között élünk, de reméljük, hogy ez most már hamarosan megoldódik.

Lilla elárulta: Luxemburgban mindenki nagyon szabálykövető, komolyan vették az otthonmaradást és viszonylag mindenhol gyorsan átálltak a távmunkára.

– Luxemburg erősen függ a környező országoktól, hiszen naponta 200 ezer munkavállaló lépi át a határt Francia-, Németország és Belgium irányából. Ezért fektetnek különös figyelmet arra, hogy a május-júniusra tervezett, minden lakosra kiterjedő tesztelést kiterjesszék a határon átjáró munkavállalókra is. A német határt a múlt hétvégén nyitották meg teljesen, a belga határ június elején nyílik, a francia határnyitásra még várni kell. Szerencsére semmiben nem szenvedtünk hiányt a bezárkózás ideje alatt, a boltok rendszeresen fel voltak töltve és nagyon sokan kirándultak, sportoltak az erdőkben.

Reprezentatív a hazai egyetemek szűrővizsgálata

Mintegy 10 600 fő vett részt két hét alatt a négy hazai orvosképző egyetem és a KSH közreműködésével indított országos koronavírus-szűrővizsgálaton, melynek eredménye így reprezentatív lett. Heves megye 20 településén is vizsgálták a koronavírus terjedését. A legmagasabb, 75 százalék feletti részvétel Veszprém, Nógrád és Pest megyében volt, míg a legjobban teljesítő megyeközpontban, Salgótarjánban a meghívottak 77 százaléka jelent meg. A jövőben várhatóan legalább két alkalommal megismétlik majd a szűréseket. Két mérés között legalább egy hónapnak kell eltelnie – a jelenlegi adatok alapján várhatóan szeptemberben kerülhet sor a következő országos vizsgálatra. A H-UNCOVER vizsgálat május 16-án zárult szűrésének részvételi aránya és a leszűrtek száma nemzetközi viszonylatban is kimagasló

Ajánlóképünkön Luxemburg egyik kihalt utcája látható a járvány idején. Fotó: Shutterstock