Egri festő örökítette meg a labdarúgó Eb egyik ikonikus pillanatát – Fotók

Schäfer András magyar válogatott labdarúgó, középpályás, a dunaszerdahelyi DAC játékosa látogatott Egerbe kedden reggel.

Schäfer András látogatásának különleges apropója volt, dedikált ugyanis egy róla és Marco Rossiról készült festményt, amely a páros egy, az Európa-bajnokságon elszenvedett kiesés utáni ikonikus pillanatát örökítette meg. Mint kiderült, a festményt Schäfer András egyik rajongója, Győri Kristóf töltötte fel Instagram-oldalára, így szerzett róla tudomást a focista.

Schäfer Andrást Szűcs Rita festő, Teleki Klára egri művészetpártoló és Ábry Zoltán, az Utcazenészek Versenyének főszervezője köszöntötte.

– Elképesztő! Nem is találok szavakat! Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy elkészült ez a festmény! – kezdte Schäfer András. A fiatal focistát arról a pillanatról is kérdeztük, amit Szűcs Rita megörökített.

– Abban a pillanatban nem voltak bennem jó érzések…nagyon szomorú voltam – emlékezett vissza. – Fájt a kiesés, a mester pedig próbált megvigasztalni. Akkor persze nem sikerült neki, de most így utólag már átértékeltem mindent, főleg ezt a pillanatot.

Mint megtudtuk, Rossi azt mondta a focistának: ne szomorkodjon, büszkének és boldognak kell lennie, mert nagyon szép az a teljesítmény, amelyet a magyar válogatott elért az Európa-bajnokságon. A fiatal tehetség azt is elárulta, hogy eddig még nem járt Egerben, de már régóta a tervei között szerepelt. „Cseri Tamással is megbeszéltem már egy kávézást és remélem, hogy a jövőben erre is sor kerül.”

Az alkotót, Szűcs Ritát a festmény megszületéséről kérdeztük.

– Én egy érzelmekkel túlfűtött ember vagyok – kezdte a festő. – A sportnak is vannak olyan túlfűtött pillanatai, amelyet ugyan csak egyszer él át az ember, az életében mégis nagyban meghatározó. Ez ilyen pillanat volt: egy kemény mérkőzésnek a végső zárása, vigasznyújtás egy sportolónak, aki fizikálisan és pszichésen is megtett mindent a sikerért. A vereség után azonban összetört, pedig hatalmas siker van a háta mögött. Úgy gondoltam, ezt a pillanatot megfesteni is érdemes! Igaz, nem volt könnyű, főleg a méretarányok miatt, de teljes mértékben tükrözi azt az érzelemvilágot, amelyet vissza szerettem volna adni.

Szűcs Ritától azt is megtudtuk, a festmény elkészítése öt napot vett igénybe. A mű sorsáról elárulta: „ Árverésre szeretnénk meghirdetni és reméljük, hogy jó helyre fog kerülni.¨