Egri idősotthonban is megjelent a koronavírus

A megrendelt hatezerből száz koronavírus-teszt érkezett meg szombaton Egerbe. Az Idősek Berva-völgyi Otthonának lakóit és dolgozóit már le is tesztelték.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az egri önkormányzat hatezer koronavírus-tesztet rendelt, melyből száz szombaton megérkezett. Ebből a százból az Idősek Berva-völgyi Otthonának lakóit és dolgozóit tesztelték, mely négy esetben pozitivitást mutatott, számolt be Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere. A három idős embernél és egy dolgozónál a hétfői napon az Országos Mentőszolgálat emberei a hivatalos, validált tesztet is elvégzik.

Mirkóczki Ádám a hétfő reggeli sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy a tesztek alapján három esetben tünetmentesen már lefolyt a betegség, egy esetben jelenleg is aktív, de csak enyhe láza van a betegnek. Kiemelte: a héten érkezhet további 240 teszt, ezeket a szociális szféra kapja, pontosabban az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény, így lehetőség lesz egyebek között tesztelni családsegítőknél, vagy a hajléktalanellátóknál is

A polgármester kitért a napokban megjelent rendeletre is. Ennek értelmében lehetősége van a kormánynak különleges gazdasági övezet kialakítására, ami azt jelenti, hogy egy kijelölt iparterület, cég vagy vállalkozás adóit nem a város kapja meg, hanem a megyei önkormányzat.

– Egerben például, ha a déli iparterületre ráfogják, hogy különleges gazdasági övezet, akkor milliárdos veszteséget szenved a város. A pénz kiesésen túl azzal van probléma, hogy az egri adózók nem szavazhattak a megyei közgyűlésre, így olyan emberek használják fel az egri adókat, akiknek nincs közük hozzá – sorolta aggályait Mirkóczki Ádám.

Ajánlóképünk archív felvétel. Fotó: Heves Megyei Hírlap/Berán Dániel