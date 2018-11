Egri közgyűlés – élő

Maratoni nap vár az egri képviselőkre, a közgyűlésen több mint 20 napirendi pontot tárgyalnak, aztán 16 órától közmeghallgatást tart a város.

9.48

Az orvosi körzetekről szóló, harmadik napirendnél (az új utcákat körzetekhez sorolják) Bodnár Gábor, az EKVI igzagatója elmondja: az Egri úton elkészült az egészségügyi komplexum a rendelővel és a védőnői szolgálatnak helyet adó helyiséggel, s befejezték a munkát, amely a Köztársaság téri óvoda költözéséhez voltak szükségesek.

9.41

Az újszülött gyermekes családok megajándékozásáról szóló rendeletet módosítják, Szucsik György elmondja: tavaly hozták a rendeletet, sikere van a csomagnak a kismamák között. Most kibővítenék az adományozottak körét, azok is kaphatnak csomagot, akik albérletben laknak Egerben.

18 igen, egyhangú

9.39

A költségvetés az első napirend. Habis László elmondja: 49,1 milliárd a költségvetési főösszeg. Az első félévi módosítás 9,6 milliárd forint, ebből kétmilliárd a 2017-es maradvány elszámolása. 1,2 milliárd forint értékben vásárolt értékpapírt a város a kincstárnál.

13 igen, 5 tartózkodás

9.34

A rendőrkapitánytól senki nem kérdez.

9.31

Komlósi Csaba kéri: nyílt ülésen döntsenek a várigazgatói pályázatról. Dr. Kovács Luca jegyző azt mondja, csak akkor teljesíthető a kérés, ha a pályázó ezt kéri, de nem tette.

Kovács Cs. Tamás javasolja, a város 9 részterületéről szóló településszerkezeti terv módosításának tárgyalásakor a meghívott 10 percnél tovább beszélhessen – támogatják

9.29

A polgármester ezután névnapja alkalmából köszönti Földvári Győzőt.

9.26

1849-es esztendőből származó szükségpénzeket adományoz a városnak Nyeső András éremgyűjtő. Az adományozó elmondja: a pénz itt született, a Városházán.

9.24

Habis László felhívja a figyelmet, minősített fesztivál lett a Végvári vigasságok. A polgármester gratulál a sikerhez Marton Tímea igazgatónak.

9.22

A polgármester arról szól: a Bródy könyvtár ismét elnyerte a Minősített Könyvtár címet. Habis László most a közgyűlés előtt köszöni meg Tőzsérné Géczi Andrea igazgatónak (és rajta keresztül minden dolgozónak) a munkát.

9.21

Habis László köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek az M25-ös gyorsforgalmi út tervezésében, előkészítésében, építésében. Azt mondja, a szalagból egy nagyobb darabot vágott le, egy bekeretezett darabot ad át a polgármester Tuza Róbert irodavezetőnek.

9.14

A nemrégiben elhunyt két korábbi képviselőről, dr. Renn Oszkárról és Bíró Józsefről emlékezik meg Habis László.

9.07

Nyitrai Zsolt kap szót. A honatya a várost érintő fontos kormányzati döntésekről szól.

– 2010-ben azt mondtuk, a legfontosabb feladat, az új munkahelyek teremtése, ebbe illeszkedik, hogy a ZF Hungária új gyáregységet létesített Egerben közel 800 új munkahelyet létesítve. Elértük, hogy aki Egerben és környékén dolgozni akar, annak megvan erre a lehetősége – húzza alá. – Újabb jó hír, hogy egyedi kormánydöntés alapján több mint 300 millió forintból elindulhat az egri intermodális csomópont szervezése. Ez egy ötmilliárdos beruházás lehet, sok megyei jogú városban nem lesz ilyen, Eger ebben is az élen jár. Emellett 1145 millió forintot csoportosított át a kormány Eger javára a Modern Városok Programra. Az összegből a Zárkándy-bástya felújítására, a déli iparterület infrastruktúra fejlesztésre és egy panorámalift kialakítására nyílik lehetőség.

A honatya emlékeztet, nem olyan régen elkészült az M25-ös út északi része, „túl vagyunk a munka felén”.

– Jó hír az is, hogy miniszterelnöki ígérettel bírunk egy Egert elkerülő út elkészültére, ennek tervezése hamarosan elindulhat. Bízom abban is, hogy még a karácsonyi ünnep előtt az egri vár ügyében fontos kormányzati döntésről számolhatunk be… E sor fontos döntés mutatja, az egriek számíthatnak a kormányra – teszi hozzá Nyitrai Zsolt.

Habis László hozzáteszi: a napokban tárgyaltak a Miniszterelnökségen a vár ügyében, illetve a közlekedésért felelős tárcánál az intermodális csomópontról és az elkerülő útról.

9.01

Lassan mindenki megérkezik a díszterembe, ahol már áll a karácsonyfa.

8.58

A tanácskozás előtt felszólal Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

